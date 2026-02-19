Wallace Davi em ação no jogo entre Nacional Potosí e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 19/02/2026 22:24

Rio - Wallace Davi estreou pelo Botafogo no jogo fora de casa contra o Nacional Potosí, na noite de quarta-feira (18), que terminou com derrota por 1 a 0 . O volante afirmou que realizou o sonho de jogar uma partida de Libertadores e celebrou ter feito o primeiro jogo com a camisa do Glorioso.

"Todo menino que sonha em ser jogador de futebol, sonha em jogar uma libertadores, e na noite de ontem Deus permitiu que esse sonho fosse realizado… Feliz demais por estrear nesse clube tão tradicional do futebol brasileiro. Não foi o melhor resultado possível, mas seguiremos trabalhando com a convicção de que podemos sair com a classificação na nossa casa!", escreveu Wallace Davi.

Wallace Davi é torcedor do Botafogo e chegou na negociação que levou Savarino ao Fluminense. A estreia com a camisa do Glorioso foi logo a quase quatro mil metros de altitude. Titular no jogo de quarta-feira (18), ele foi substituído durante o segundo tempo.

Botafogo e Nacional Potosí voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (25), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo da volta da segunda fase preliminar da Libertadores.

