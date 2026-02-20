Medina em treino do EstudiantesDivulgação / Estudiantes de La Plata

O Dia
Rio — O meia Cristian Medina, de 23 anos, que está próximo de ser contratado pelo Botafogo, ficou de fora da lista de relacionados para o jogo do Estudiantes contra o Sarmiento, pelo Campeonato Argentino, desta sexta-feira (20).

Nos últimos dias, o clube carioca avançou nas negociações. Nos bastidores, o time argentino já foi avisado que o atleta rescindirá contrato e viajará ao Brasil até o início da próxima semana para passar por exames e assinar um acordo de quatro temporadas, conforme o "ge".
Fim da novela?

As tratativas entre Medina e Botafogo se arrastam desde a metade de dezembro. As partes se acertaram durante a época do transfer ban do Alvinegro, que ainda não podia registrar novos atletas, o que fez o jogador aumentar o desejo de permanecer na Argentina.

No entanto, a proibição imposta pela Fifa, devido ao não pagamento de Almada ao Atlanta United, acabou no início de fevereiro. Com isso, as negociações foram destravadas.