Medina é reforço do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 20/02/2026 20:04

Rio - Após uma longa novela, o Botafogo anunciou a contratação de Cristian Medina nesta sexta-feira (20). O meio-campista argentino estava no Estudiantes e assinou vínculo válido até o fim de 2029 com o Glorioso.

Campeão e destaque do futebol argentino nas últimas temporadas, meio-campista de 23 anos é o mais novo reforço do GLORIOSO! Bem-vindo, CRAQUE! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/ItR6kbisCO — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 20, 2026

As tratativas entre Medina e Botafogo se arrastaram desde a metade de dezembro. As partes se acertaram durante a época do transfer ban do Alvinegro, que ainda não podia registrar novos atletas, o que chegou a fazer o jogador aumentar o desejo de permanecer na Argentina.

Revelado nas categorias de base do Boca Juniors, ele se transferiu para o Estudiantes no início de 2025. Ele se consolidou como peça importante no meio-campo da equipe e chamou a atenção de clubes do continente.

No total, o jogador fez 48 partidas e três assistências pelo time de La Plata. No fim do ano passado, ele sagrou-se campeão do Torneio Clausura do Campeonato Argentino com o Estudiantes.