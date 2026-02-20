Jordan Barrera em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Parcela do Botafogo pela compra de Barrera está atrasada há dois meses, diz dirigente do Junior
Jogador, de 19 anos, chegou ao Alvinegro no ano passado
Parcela do Botafogo pela compra de Barrera está atrasada há dois meses, diz dirigente do Junior
Jogador, de 19 anos, chegou ao Alvinegro no ano passado
Medina se despedirá do Estudiantes nesta sexta e chegará ao Rio no domingo
Jogador, de 23 anos, será reforço do Botafogo
Em nova leva de demissões, Cláudio Caçapa deixa o Botafogo
Raphael Rezende, que trabalhava no scout do Glorioso, também foi desligado
Edeníson exalta grandeza do Botafogo e rechaça preocupação financeira: 'Ouvi o coração'
Jogador, de 36 anos, foi contratado para a temporada de 2026
Botafogo corre para fechar com reforços e busca por goleiro
Avaliação da diretoria é que elenco precisa de mais nomes para ajudar trabalho de técnico
Próximo de fechar com Botafogo, Medina fica fora dos relacionados para jogo do Estudiantes
Negociações entre o argentino e o clube brasileiro já duram mais de dois meses
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.