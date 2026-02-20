Jordan Barrera em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/02/2026 17:50

Rio - O meia-atacante Jordan Barrera, de 19 anos, é considerado uma das principais apostas do elenco do Botafogo para a temporada. O clube carioca o contratou junto ao Junior Barranquilla, porém, de acordo com o gerente geral do clube colombiano, Héctor Fabio Báez, o Alvinegro não está honrando com seus pagamentos.

Em entrevista ao canal "Win Sports", o dirigente contou que o Junior Barranquilla não recebeu parcelas tanto do Botafogo pelo jovem, quanto do Grêmio pela contratação do atacante José Enamorado, de 27 anos.

"Vendemos o Enamorado e ainda não recebemos o primeiro pagamento. Vendemos Jordan Barrera e uma parcela do Botafogo está atrasada há mais de 60 dias. Além disso, temos outros compromissos, porque assim que jogadores saem, outros chegam, e precisamos honrar esses compromissos dentro do nosso fluxo de caixa. Não é como se eu tivesse vendido um jogador, recebido o dinheiro e pronto; existem obrigações que precisam ser cumpridas", contou.

O Botafogo chegou a um acordo com o Junior em julho do ano passado pela contratação de Barrera. O valro acordado foi de 4 milhões de dólares (quase R$ 22 milhões na cotação da época).