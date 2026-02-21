Rio - Após a queda nas quartas de final do Campeonato Carioca, Boavista e Botafogo voltam a campo neste sábado (21), às 21h (de Brasília), para iniciar a disputa das semifinais da Taça Rio. O confronto de ida será no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema. O segundo jogo será disputado no próximo dia 28, no Nilton Santos.
Onde assistir?
A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).
Como chega o Boavista?
O Boavista chega à semifinal buscando se reerguer após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Carioca. A equipe de Saquarema vinha de uma campanha irregular na Taça Guanabara e acabou caindo diante do Madureira, resultado que frustrou os planos de avançar às fases decisivas do Estadual.
Para chegar à final do torneio, o clube precisará superar um retrospecto negativo diante do Botafogo. Em 23 confrontos históricos, o Boavista venceu apenas cinco vezes, somando ainda seis empates e 12 derrotas contra o Alvinegro.
Como chega o Botafogo?
O Botafogo atravessa um momento delicado na temporada e chega à Taça Rio pressionado por uma sequência negativa. Eliminado pelo Flamengo nas quartas de final do Carioca e derrotado pelo Nacional Potosí, fora de casa, pela Libertadores, o clube busca recuperar a confiança em Saquarema.
A tendência é de uma escalação alternativa para o duelo contra o Boavista. Com o foco total na classificação para a fase de grupos da competição continental, que será decidida na próxima quarta-feira (25), no Nilton Santos, a comissão técnica deve poupar os titulares e utilizar um time reserva neste confronto.
Boavista x Botafogo
Data e hora: 21/2/2026 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá (RJ) Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ) Auxiliares: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Fábio Ramos França (RJ) VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)
BOAVISTA: Lucas Maticoli, Cesinha, Gabriel Caran, Bruno Jesus e Titto; Fernando, Leandrinho e Isael; Fellipinho, Lucas Silva e Brunão. Técnico: Gilson Kleina.
BOTAFOGO: Raul (Léo Linck); Justino, Newton e Ythallo; Vitinho (Kadu), Edenilson, Arthur Novaes e Nathan Fernandes; Villalba, Artur e Kadir. Técnico: Martín Anselmi.
