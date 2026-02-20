Edenílson foi apresentado pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/02/2026 14:58

Rio - Apresentado como reforço do Botafogo para a temporada, o volante Edenílson, de 36 anos, exaltou a grandeza do clube carioca e afirmou que a negociação foi concluída rapidamente pelo seu interesse em defender o Alvinegro em 2026.

"Muito feliz de poder fazer parte da família Botafogo. A negociação foi muito rápida, bastou um convite e eu já comuniquei a que em eu precisava comunicar e falei que gostaria muito de vir aceitar esse desafio. É um grupo de jovens, mas de jovens de muita qualidade, já demonstrou isso na temporada passada e nessa também. Isso me motiva a poder dar suporte para esses jovens, ajudá-los, seja dentro ou fora de campo, para que o Botafogo saia vencedor e conquiste seus objetivos", afirmou.

Questionado sobre o atual momento do Botafogo, Edenílson afirmou que não tem tanta preocupação financeira e que sua escolha pelo Alvinegro não teve a ver com isso.

Sinceramente falando, não busquei informações financeiras. Graças a Deus cheguei num estágio como atleta… sempre digo, nem tudo é financeiro. Tem que ouvir o que fala o coração. Estou feliz, não me arrependo nem um pouco. Não vejo as notícias, estou preocupado em treinar e jogar. É isso que eu tenho em mente.