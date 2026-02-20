Edenílson foi apresentado pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo
Edeníson exalta grandeza do Botafogo e rechaça preocupação financeira: 'Ouvi o coração'
Jogador, de 36 anos, foi contratado para a temporada de 2026
Dirigente do Botafogo exalta Edenílson e cita negociação 'muito ágil e fluída'
Volante assinou contrato válido até o fim de 2026 com o Glorioso
Botafogo anuncia a contratação do argentino Cristian Medina
Vínculo com o Alvinegro vai até o fim de 2029
Parcela do Botafogo pela compra de Barrera está atrasada há dois meses, diz dirigente do Junior
Jogador, de 19 anos, chegou ao Alvinegro no ano passado
Medina se despedirá do Estudiantes nesta sexta e chegará ao Rio no domingo
Jogador, de 23 anos, será reforço do Botafogo
Em nova leva de demissões, Cláudio Caçapa deixa o Botafogo
Raphael Rezende, que trabalhava no scout do Glorioso, também foi desligado
Edeníson exalta grandeza do Botafogo e rechaça preocupação financeira: 'Ouvi o coração'
Jogador, de 36 anos, foi contratado para a temporada de 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.