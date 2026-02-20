Cristian Medina em campo pelo Estudiantes - Divulgação / Estudiantes

Publicado 20/02/2026 16:45

Rio - A caminho do Botafogo, o volante Cristian Medina, de 23 anos, irá se despedir do Estudiantes nesta sexta-feira (20). O argentino é aguardado pelo Alvinegro no domingo (22) para fazer exames médicos e assinar contrato até o fim de 2029. As informações são do site argentino "Infocielo".

Cristian Medina irá ao Estádio Uno Jorge Luis Hirschi, em La Plata, para dar adeus aos torcedores. Ele deve ser homenageado pela diretoria, mas não irá participar da partida contra o Sarmiento, pelo Campeonato Argentino.

As tratativas entre Medina e Botafogo se arrastam desde a metade de dezembro. As partes se acertaram durante a época do transfer ban do Alvinegro, que ainda não podia registrar novos atletas, o que fez o jogador aumentar o desejo de permanecer na Argentina.

Revelado nas categorias de base do Boca Juniors, ele ganhou espaço no Estudiantes e se consolidou como peça importante no meio-campo, chamando a atenção de clubes do continente. No total, o jogador fez 48 partidas e três assistências pelo clube de La Plata.