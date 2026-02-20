Cristian Medina em campo pelo EstudiantesDivulgação / Estudiantes

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A caminho do Botafogo, o volante Cristian Medina, de 23 anos, irá se despedir do Estudiantes nesta sexta-feira (20). O argentino é aguardado pelo Alvinegro no domingo (22) para fazer exames médicos e assinar contrato até o fim de 2029. As informações são do site argentino "Infocielo".
LEIA MAIS: Em nova leva de demissões, Cláudio Caçapa deixa o Botafogo
Cristian Medina irá ao Estádio Uno Jorge Luis Hirschi, em La Plata, para dar adeus aos torcedores. Ele deve ser homenageado pela diretoria, mas não irá participar da partida contra o Sarmiento, pelo Campeonato Argentino.
LEIA MAIS: Edeníson exalta grandeza do Botafogo e rechaça preocupação financeira
As tratativas entre Medina e Botafogo se arrastam desde a metade de dezembro. As partes se acertaram durante a época do transfer ban do Alvinegro, que ainda não podia registrar novos atletas, o que fez o jogador aumentar o desejo de permanecer na Argentina.
LEIA MAIS: Botafogo corre para fechar com reforços e busca por goleiro
Revelado nas categorias de base do Boca Juniors, ele ganhou espaço no Estudiantes e se consolidou como peça importante no meio-campo, chamando a atenção de clubes do continente. No total, o jogador fez 48 partidas e três assistências pelo clube de La Plata.
 
fotogaleria
Cristian Medina em campo pelo Estudiantes
Neto.
Neto