Lucas Fasson em campo pelo Lokomotiv de Moscou Divulgação / Lokomotiv
Botafogo negocia a contratação de zagueiro de clube russo
Jogador, de 24 anos, poderia chegar de graça ao clube
Com time reserva, Botafogo vence Boavista em Saquarema pela semifinal da Taça Rio
Em noite de estreias, Justino e Artur marcaram os gols do Glorioso; jogo da volta é no próximo sábado (28)
Casagrande crê que ano do Botafogo depende de classificação na Libertadores: 'Vai ser um inferno'
Alvinegro foi derrotado pelo Nacional, em Potosí
Botafogo negocia a contratação de zagueiro de clube russo
Jogador, de 24 anos, poderia chegar de graça ao clube
Botafogo recua em negociação por Di Cesare após exigências do Racing
Clube argentino deseja venda em definitivo e trava avanço nas conversas
Boavista x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Jogo será neste sábado (21), às 21h (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça
Dirigente do Botafogo exalta Edenílson e cita negociação 'muito ágil e fluída'
Volante assinou contrato válido até o fim de 2026 com o Glorioso
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.