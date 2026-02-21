Lucas Fasson em campo pelo Lokomotiv de Moscou - Divulgação / Lokomotiv

Publicado 21/02/2026 20:49

Rio - Em busca de reforços para a defensor, o Botafogo iniciou uma negociação pela contratação de Lucas Fasson, de 24 anos, que atua no Lokomotiv de Moscou. O Alvinegro fez uma proposta contratual para o brasileiro, que tem vínculo com a equipe russa até junho. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Porém, os valores oferecidos pelo Botafogo, luvas e salário, não agradaram inicialmente o staff de Lucas Fasson. O defensor já teria recebido propostas mais vantajosas financeiramente. Ele não seguirá no Lokomotiv de Moscou.

Revelado pelo São Paulo, Lucas Fasson passou pelo La Serena, do Chile, e pelo Athletico-PR. Desde 2022, o zagueiro, de 24 anos. atua pelo Lokomotiv de Moscou. Na atual temporada, ele entrou em campo em 18 partidas e deu duas assistências.

O setor defensivo é considerado um dos mais carentes do elenco do Botafogo. Atualmente, o clube carioca conta com Alexander Barboza, Bastos e Ythallo. Além deles, Marçal, que é lateral de origem tem atuado na função, e Kaio Pantaleão sofreu uma grave lesão multiligamentar no joelho esquerdo em outubro de 2025 e só deverá voltar no final da atual temporada.