Marco Di Cesare em ação pelo Racing - Reprodução / Racing

Publicado 21/02/2026 09:45

Rio - O Botafogo segue com o planejamento de reforçar seu sistema defensivo ainda nesta janela, mas viu o interesse no zagueiro Marco Di Cesare perder força nos últimos dias. A comissão técnica trabalha com a necessidade de contratar dois defensores, um para cada lado da linha de três utilizada no esquema atual, e continua avaliando alternativas no mercado diante do entrave na negociação com o atleta argentino.



A proposta apresentada pelo clube carioca previa um empréstimo com opção de compra, em um pacote avaliado em cerca de US$ 4 milhões (R$ 20,7 milhões). O Racing (ARG), no entanto, deixou claro que deseja negociar o defensor em venda definitiva. Segundo informações do "ge", a pedida dos argentinos gira em torno de US$ 6,5 milhões (R$ 33,6 milhões), valor considerado alto pela diretoria alvinegra para o atual momento.

Di Cesare também entrou no radar do Santos recentemente, mas o desfecho foi semelhante. O clube paulista se afastou das tratativas após ser informado da exigência pelo recebimento de 80% do valor da transação à vista. Essa inflexibilidade nas condições vem sendo atribuída, nos bastidores, a experiências recentes frustradas do Racing em negociações com outras equipes brasileiras.



Diante da distância entre os valores e os formatos de negócio, o Botafogo reduziu o ritmo das conversas e, no momento, a possibilidade de uma nova investida pelo zagueiro é vista como remota. A ideia agora é garantir os reforços que se encaixem no perfil técnico e financeiro buscado pela gestão da SAF antes do fechamento da janela.