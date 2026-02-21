João Fonseca e Marcelo Melo em ação no Rio Open - Fotojump

João Fonseca e Marcelo Melo em ação no Rio OpenFotojump

Publicado 21/02/2026 09:10

Rio - Mesmo fora da chave de simples, João Fonseca ainda tem motivos para celebrar no Rio Open. O jovem tenista brasileiro foi eliminado nas oitavas de final do torneio individual, mas continua na briga pelo título nas duplas ao lado de Marcelo Melo. A dupla voltaria à quadra na sexta-feira (20), porém a partida foi adiada para este sábado (21).

Inicialmente marcado para a Quadra 1, o duelo foi deslocado para a Quadra Guga Kuerten, principal palco do torneio no Jockey Club Brasileiro. Com a mudança de local, o jogo contra os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner acontecerá às 14h30 (de Brasília), com abertura dos portões uma hora antes.

Os brasileiros chegam embalados por duas vitórias em sets diretos no saibro carioca. Na estreia, Fonseca e Melo passaram por Román Burruchaga e Andrea Pellegrino. Depois, confirmaram a vaga na semifinal ao superarem os experientes argentinos Máximo González e Andrés Molteni com autoridade.



Do outro lado, Schnaitter e Wallner garantiram presença entre os quatro melhores após um confronto equilibrado diante de Gustavo Heide e Guto Miguel. A dupla alemã chega credenciada por bons resultados recentes no circuito e promete impor dificuldades aos donos da casa.



Apesar da despedida precoce no simples, após derrota para o peruano Ignacio Buse, na última quinta-feira (19), João Fonseca mantém o foco total na disputa de duplas. A expectativa é de casa cheia para empurrar a dupla brasileira em busca de um lugar na final.