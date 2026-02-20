TNT Sports - Reprodução

Publicado 20/02/2026 22:24

Rio - A TNT Sports, nesta sexta-feira (20), anunciou a renovação de contrato do comentarista Walace Borges. O jornalista é uma das revelações da marca esportiva e comemorou a novidade.

"Há dez anos, a TNT Sports confia em mim e ao mesmo tempo me proporciona vivenciar meus maiores sonhos profissionais. Essa renovação é mais um passo nessa história. E tenho certeza de que ainda estamos no início dessa parceria que será muito longeva", destacou Walace.

Walace Borges, comentarista da TNT Sports Divulgação

Ele integra o elenco de alguns de programas digitais da casa, como De Placa e De Zero a Dez. Além disso, é destaque do De Sola, pilar humorístico do grupo de mídia.

Walace também participa de transmissões de competições nacionais e internacionais. Ele iniciou a trajetória na TNT Sports em 2015.