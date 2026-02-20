Fred é o novo técnico da base do Fortaleza - João Moura / Fortaleza EC

Fred é o novo técnico da base do FortalezaJoão Moura / Fortaleza EC

Publicado 20/02/2026 19:50 | Atualizado 20/02/2026 19:51

Rio - O Fluminense terá um reencontro especial em sua estreia no Brasileirão Sub-20. Pela primeira vez, o Tricolor reencontrará o ídolo Fred, que fará o seu primeiro jogo no comando da categoria do Fortaleza, neste sábado (21), às 15h (de Brasília), em Xerém.

Prestes a iniciar oficialmente as competições de base de 2026, o Fortaleza apresentou as comissões técnicas que estarão à frente das categorias de base nesta temporada. O principal destaque é a ida do ex-jogador Fred para o sub-20, que anteriormente conquistou o título da Supercopa Capital em dezembro de 2025.

Ídolo do Fluminense, Fred será auxiliado por Bruno Barros e José Carlos, com Jefferson Souza na preparação física, Matheus Moraes como preparador de goleiros e Conrado Aguilar na análise de desempenho. Atual bicampeão estadual, o sub-20 disputará cinco competições em 2026.

Fred teve duas passagens pelo Fluminense na carreira como jogador. Entre 2009 e 2016, conquistou dois títulos do Brasileirão (2010 e 2012) e um Carioca (2012), além de ser peça fundamental para o Tricolor escapar do rebaixamento com uma arrancada histórica no Brasileirão de 2009.

Depois, Fred retornou para o Fluminense em 2020. Ele atuou até 2022, sendo campeão carioca em 2022, mesmo ano em que se aposentou. O último jogo aconteceu no dia 21 de julho, mesma data do aniversário do clube, na vitória sobre o Ceará por 2 a 1. Mais de 60 mil torcedores compareceram ao Maracanã.