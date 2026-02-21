Denis Bouanga negociou com o Fluminense - Divulgação / Los Angeles

Denis Bouanga negociou com o FluminenseDivulgação / Los Angeles

Publicado 21/02/2026 22:43

Rio - O atacante Denis Bouanga, de 31 anos, falou pela primeira vez sobre a possibilidade de deixar o Los Angeles F.C. O atacante, que negociou com o Fluminense, se disse focado na equipe dos Estados Unidos, mas não descartou uma mudança de rumos no futuro.

"Não, não especialmente, eu sempre estive focado em Los Angeles. Bem, rumores são apenas rumores, mas como eu disse, no momento estou focado em Los Angeles. Eu estou focado em Los Angeles, não sei o que vai acontecer durante a temporada, mas estou muito bem em Los Angeles e vou esperar a temporada. Resumindo, a temporada é sobre Los Angeles", disse em entrevista ao canal do YouTube do Los Angeles.

O Fluminense ofereceu 15 milhões de dólares (algo em torno de R$ 80 milhões), que foram aceitos pela equipe dos Estados Unidos. Depois de algumas conversas, as partes também chegaram a um acordo sobre a forma de pagamento. Porém, o Los Angeles afirmou que só liberaria o atacante, quando achasse um substituto. Com isso, o Tricolor desistiu, por ora, do gabonês.

O atacante iniciou sua carreira em 2013, passando por clubes do futebol francês como Mulsanne, Strasbourg, Lorient e Olympique, até ser contratado pelo tradicional Saint-Étienne, em 2019. Três anos depois, em 2022, o atleta se transferiu ao Los Angeles FC.

Logo, se tornou um dos jogadores mais relevantes da MLS, com 101 gols e 42 assistências em 152 partidas pelo clube, de acordo com a plataforma "Transfermarkt". Ele também foi o artilheiro da Liga dos Campeões da CONCACAF 2022/23, com sete gols, e conquistou a MLS Cup em 2022.



Bouanga também tomou os noticiários brasileiros durante a Copa do Mundo de Clubes, ao marcar um gol contra o Flamengo, na fase de grupos do torneio. Aos 39 minutos do segundo tempo, abriu o placar da partida, que terminou empatada em 1 a 1. Ele atua pela seleção do Gabão desde 2017. Na equipe nacional, marcou 17 gols e sete assistências em 53 partidas.