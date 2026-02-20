Bernal é destaque do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 20/02/2026 18:20

Rio - O volante Facundo Bernal, de 22 anos, é uma das melhores novidades do Fluminense para 2026. O jovem uruguaio vive sua melhor fase desde que foi contratado pelo clube carioca. Na partida contra o Vasco, neste domingo (22), o jogador deverá igualar sua maior sequência como titular no ano passado.

Na temporada de 2025, o melhor momento do uruguaio foi no Mundial de Clubes, quando foi titular no mata-mata em jogos contra a Inter de Milão, Al-Hilal e Chesea. Depois, Bernal voltou a oscilar e perdeu sua vaga como titular.

A maior sequência de todas de Bernal foi logo na sua chegada em 2024. O uruguaio foi titular em cinco jogos do Brasileiro daquele ano, porém, o Fluminense tinha acabado de perder André e tinha poucas opções para o setor.

Em julho de 2024, o Fluminense desembolsou 3,6 milhões de dpolares (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos de Facundo Bernal, junto ao Defensor, do Uruguai. O jovem é considerado uma das grandes revelações do seu país, mas demorou um pouco a se adaptar ao futebol brasileiro e agora vive seu melhor momento.

No total, Bernal já entrou em campo pelo Fluminense em 71 partidas e deu duas assistências com a camisa do clube carioca. Ele tem contrato com o Tricolor até julho de 2028.