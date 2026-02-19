Guilherme Arana em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Sem fratura, Arana participa de treino no Fluminense e pode encarar o Vasco
Jogador, de 28 anos, entrou em campo em sete jogos no ano
Cano se recupera de lesão e volta a ficar à disposição no Fluminense
Centroavante argentino já treina sem limitações com o elenco
Fluminense segue nas buscas para contratar centroavante e zagueiro
Prazo de inscrição de novos jogadores dura até o próximo dia 3 de março
Nonato treina com o grupo e se aproxima de retorno ao Fluminense
Volante pode ser uma das novidades entre relacionados para o clássico com o Vasco
Freytes acumula quarto erro em gol em 2026 e aumenta pressão no Fluminense
Zagueiro argentino passou a ser o mais visado pela torcida do Fluminense nas partidas
Fluminense desiste de contratar atacante Alexis Cuello, do San Lorenzo
Tricolor fracassa mais uma vez na busca por atacante e segue no mercado
