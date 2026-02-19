Guilherme Arana em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Guilherme Arana em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 19/02/2026 16:22

Rio - Além de Germán Cano e de Nonato, o Fluminense teve outra ótima notícia nesta quinta-feira (19), o lateral-esquerdo Guilherme Arana, de 28 anos, participou do treino com o elenco e deve ficar à disposição de Luís Zubeldía para o clássico contra o Vasco, no domingo, na semifinal do Campeonato Carioca.

Arana sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na semana passada e não encarou o Bangu. Depois de realizar exames na região, uma fratura foi descartada. Com isso, o jogador já voltou aos treinamentos do Fluminense.

A tendência é que Arana fique no banco de reservas contra o Vasco. Contratado para o setor, o lateral continua como opção a Renê, que terminou o ano passado como titular e começou 2026 em alto nível.

Apesar de ser suplente no momento, Guilherme Arana vem sendo bastante utilizado por Zubeldía. Ele entrou em campo em sete gols pelo Fluminense e não fez gols ou deu assistências.