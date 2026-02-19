Germán Cano em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 19/02/2026 12:50

Rio - Recuperado da artroscopia no joelho esquerdo, Cano voltou a treinar com o elenco do Fluminense, nesta quinta-feira (19), no CT Carlos Castilho. O centroavante argentino já tinha iniciado o processo de transição na última semana e realizado trabalhos com bola , mas ainda não havia sido liberado para treinar com os companheiros.

No dia 10 de janeiro, Cano passou por uma artroscopia no joelho esquerdo após sofrer uma entorse no treino de pré-temporada. A expectativa de retorno era para ser em 45 dias, mas aconteceu uma semana antes do previsto. Com isso, ele já está à disposição do técnico Luis Zubeldía, mas deve ser preservado do jogo contra o Vasco, domingo (22), por causa do gramado sintético.

Desde 2024, Cano tem sofrido com problemas físicos. No mesmo ano, tratou entorse no joelho direito, entre março e abril, além de uma inflamação no tendão do pé direito, em julho. Ao todo, foram 95 dias parado por problemas físicos. Já no ano passado, o argentino sofreu duas entorses no joelho direito, uma distensão do ligamento do joelho esquerdo e uma lesão muscular na panturrilha.

Contratado em 2022, Cano soma 111 gols e 12 assistências em 223 jogos. O centroavante argentino, de 38 anos, foi peça fundamental nas conquistas do bicampeonato carioca (2022 e 2023), além da Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024). Ele tem contrato com o Fluminense até o fim deste ano e tem o futuro indefinido.