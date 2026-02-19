Luis Zubeldía, técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Luis Zubeldía, técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 19/02/2026 09:28

Rio — O Fluminense prioriza as contratações de um centroavante e um zagueiro para fechar a primeira janela de transferências de 2026, mas os preços inflados do mercado estão dificultando as tratativas, aponta o "ge". O prazo para inscrever novos atletas dura até o próximo dia 3 de março.



Para o setor ofensivo, o clube já teve o nome de Alexis Cuello, do San Lorenzo, negado. O Tricolor não chegou a um acordo com o clube argentino, que só iria liberá-lo mediante ao pagamento integral da cláusula contratual, fixada em 6 milhões de dólares (R$ 31,3 milhões).

Já a negociação envolvendo Denis Bouanga, do Los Angeles FC, foi travada porque o time americano não pretende se desfazer do atleta, considerado ídolo, antes de encontrar uma peça à altura para contratar.



Outra proposta descartada foi a de Adryelson, para a zaga. A diretoria apresentou uma proposta de 6 milhões de euros(R$ 37 milhões), recusada pelo Al-Wasl, clube dos Emirados Árabes onde o jogador está. O Fluminense decidiu não aumentar a proposta.

O Tricolor também tenta repatriar Nino, mas o time dele, o Zenit, da Rússia, não pretende liberá-lo até o meio do ano.