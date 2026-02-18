Comemoração de Denis Bouanga após marcar em vitória do Los Angeles FC - Divulgação/X @LAFC

Publicado 18/02/2026 11:50

Um dos alvos do Fluminense no mercado da bola, Bouanga brilhou na vitória do Los Angeles FC sobre o Real España por 6 a 1, válida pela Copa dos Campeões da Concacaf, em Honduras. O gabonês anotou um hat-trick na madrugada desta quarta-feira (18).

Ele abriu o placar de pênalti, aos três minutos. Ainda no primeiro tempo, recebeu o passe de Son e finalizou caindo no canto direito do goleiro. Na etapa complementar, apareceu livre na área após um cruzamento rasteiro para balançar a rede.

O Tricolor conseguiu chegar a um acordo com os norte-americanos pela contratação do atacante. No entanto, para que o negócio seja concluído, o Los Angeles FC precisa encontrar um substituto.

Nascido na França, mas naturalizado gabonês, o atacante, de 31 anos, atua como ponta-esquerda, mas também pode jogar centralizado, setor que o Tricolor busca reforçar. Afinal, Germán Cano se recupera de lesão e Everaldo, que vinha em baixa, foi emprestado. John Kennedy vive bom momento e tem sido o titular.