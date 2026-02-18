Comemoração de Denis Bouanga após marcar em vitória do Los Angeles FCDivulgação/X @LAFC
Alvo do Fluminense, Bouanga anota hat-trick em goleada do Los Angeles FC
Atacante fez um gol de pênalti e outros dois com a bola rolando
Alvo do Fluminense, Bouanga anota hat-trick em goleada do Los Angeles FC
Atacante fez um gol de pênalti e outros dois com a bola rolando
Philippe Coutinho pede pra deixar o Vasco e vai rescindir contrato
Camisa 10 vascaíno negociava a renovação do vínculo, mas decidiu não seguir no clube
Freytes acumula quarto erro em gol em 2026 e aumenta pressão no Fluminense
Zagueiro argentino passou a ser o mais visado pela torcida do Fluminense nas partidas
Após denúncia de racismo feita por Vini Jr, Uefa abre investigação
Entidade se manifestou nesta quarta-feira (18) sobre o episódio
Torcedores do Benfica são flagrados em vídeo imitando macaco para Vini Jr
Atacante brasileito também acusou Prestianni de racismo em partida pela Liga dos Campeões
Flamengo retorna à Argentina com boas lembranças na bagagem
Rubro-Negro encara o Lanús na quinta-feira (19), a partir das 21h30, pelo jogo de ida da Recopa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.