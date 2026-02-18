Zico ao lado de João Fonseca - Divulgação/X @atptour

Publicado 18/02/2026 08:50

"Que honra. Obrigado por ter vindo", disse João Fonseca, que é torcedor do Rubro-Negro.

Fonseca, de 19 anos, superou o compatriota Thiago Monteiro por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/1, e garantiu vaga nas oitavas de final do Rio Open. Esta foi a primeira vitória em simples de João na temporada.

O próximo adversário do jovem tenista será o peruano Ignacio Buse, que eliminou o brasileiro Igor Marcondes na segunda-feira (16). João Fonseca também está na disputa de duplas do Rio Open 206, ao lado de Marcelo Melo.