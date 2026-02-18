Zico ao lado de João FonsecaDivulgação/X @atptour
Zico giving Fonseca some words of wisdom @RioOpenOficial | #RioOpen pic.twitter.com/4l0vXXygFe— ATP Tour (@atptour) February 18, 2026
Jogador do Benfica nega que tenha feito insultos racistas a Vini Jr
Prestianni alegou que o brasileiro 'interpretou mal o que pensou ter ouvido'
Nacional Potosí x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
As duas equipes medem forças nesta quarta-feira (18), a partir das 21h30, na Bolívia
Joao Fonseca supera Thiago Monteiro e vai às oitavas de final do Rio Open
Foi a primeira vitória do melhor brasileiro no ranking mundial nesta temporada
Vini Jr desabafa após sofrer racismo na Liga dos Campeões: 'Racistas são covardes'
Craque brasileiro foi chamado de "macaco" pelo argentino Gianluca Prestianni, do Benfica
Ferj define datas e horários das semifinais do Campeonato Carioca
Quatro times seguem na disputa pelo título estadual em 2026
