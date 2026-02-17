Vini Jr sofreu injúria racial de Prestianni - Patricia De Mello / AFP

Rio - Protagonista da vitória do Real Madrid sobre o Benfica por 1 a 0 , nesta terça-feira (17), pela Liga dos Campeões, Vini Jr se pronunciou após sofrer injúria racial do atacante argentino Gianluca Prestianni. O jogador brasileiro desabafou sobre o episódio em Lisboa e disparou contra o adversário.

"Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas, eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família", disse Vini Jr.

Tudo começou após o gol marcado pelo camisa 7. Na comemoração, Vini Jr dançou em frente a bandeira de escanteio, que tem o escudo do Benfica. Os torcedores e jogadores interpretaram como uma provocação de Vini Jr, que negou. Mas os ânimos ficaram exaltados.

Após a confusão inicial, Vini Jr recebeu cartão amarelo pela comemoração. O jogo estava prestes a reiniciar, quando Prestianni teria chamado o camisa 7 de "mono" (macaco, em espanhol). O brasileiro imediatamente correu na direção do árbitro François Letexier, que acionou o protocolo antirracismo.

"Eu recebi cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal executado e que de nada serviu. Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm que ser sobre o Real Madrid, mas é necessário", completou.

O jogo ficou paralisado por cerca de dez minutos antes de recomeçar. Na análise das imagens, não foi possível identificar as palavras de Prestianni, que colocou a camisa em frente a boca. O caso foi relatado na súmula para uma nova investigação da Uefa.

Mourinho critica comemoração de Vini Jr

Em meio a paralisação do jogo por causa do protocolo antirracista, o técnico José Mourinho, do Benfica, conversou com Vini Jr. O atacante brasileiro explicou a situação, enquanto o treinador português tentou conter os ânimos que ficaram exaltados tanto dentro quanto fora do gramado.

Apesar da conversa com Vini Jr em campo durante a paralisação, Mourinho saiu em defesa de Prestianni. O treinador português também criticou a comemoração do atacante brasileiro, que foi o estopim para a confusão entre os jogadores — e que também mexeu com os ânimos dos torcedores.



"Uma coisa é o que Vinicius diz, outra coisa é que diz o Prestianni. São coisas completamente diferentes (...) Quando se faz um gol daqueles, sai em ombros, não se vai mexer com o estádio ou mexer com o coração de um estádio. Como dizem na Espanha, quem marca um gol daqueles corta o rabo, corta a orelha e sai em ombros. Não acaba com o jogo. E ele acabou com o jogo", afirmou.

Mbappé defende Vini Jr

Por outro, Vini Jr não ficou sozinho em nenhum momento. Desde o início da confusão por causa da comemoração do gol, os jogadores do Real Madrid entenderam que não houve provocação e defenderam o brasileiro. Mbappé foi um dos jogadores que mais se manifestaram em defesa do camisa 7.

"Aconteceram muitas coisas (em campo). É preciso falar com calma porque as pessoas precisam entender bem o que aconteceu. Vini fez um gol, começou a dançar e as pessoas ficaram bravas. Isso é normal no futebol, acontece e vai voltar a acontecer", disse Mbappé, que deu mais detalhes da confusão.

"Depois o número 25 (Prestianni) começou a dizer palavras inaceitáveis. E depois meteu sua cara dentro da camisa para que as câmeras não captassem o que ele dizia. Ele disse cinco vezes que Vini é um macaco. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle declarou", completou.

Nas redes sociais, o craque francês voltou a defender o atacante brasileiro.

"Dança, Vini, e por favor nunca pare. Eles nunca dirão a nós o que devemos fazer ou não", publicou.