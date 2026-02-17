Vini Jr fez um golaço contra o Benfica - Filipe Amorim / AFP

Vini Jr fez um golaço contra o BenficaFilipe Amorim / AFP

Publicado 17/02/2026 19:07

Rio - O Real Madrid largou na frente por uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Com gol de Vini Jr, o time merengue venceu o Benfica por 1 a 0, nesta terça-feira (17), no Estádio da Luz, em Lisboa, em Portugal. Porém, o jogo ficou marcado por um suposto caso de racismo contra o brasileiro

O primeiro tempo foi equilibrado. O Benfica, ainda com a lembrança da vitória no último encontro, começou com mais volume. Porém, o Real Madrid cresceu na reta final e criou as melhores chances, tendo duas com Mbappé, além de uma com Vini Jr e Arda Güller. Mas o zero persistiu no placar.

Já na etapa final, o jogo foi mais animado. O Real Madrid começou no mesmo ritmo que terminou o primeiro tempo e abriu o placar logo aos cinco minutos, com Vini Jr. O atacante brasileiro recebeu pelo lado esquerdo, invadiu a área, cortou para o meio e finalizou no ângulo do goleiro Trubin.

Na comemoração, Vini Jr dançou em frente a bandeira de escanteio, que tem o escudo do Benfica. Os torcedores e jogadores interpretaram como uma provocação do camisa 7, que negou. A situação gerou discussões. O atacante brasileiro recebeu cartão amarelo pela comemoração.

O jogo estava prestes a reiniciar, quando Prestianni teria chamado o camisa 7 de "mono" (macaco, em espanhol). O brasileiro imediatamente correu na direção do árbitro, que acionou o protocolo antirracismo. O jogo ficou paralisado por cerca de dez minutos antes de recomeçar.

Após o jogo recomeçar, o Real Madrid controlou a posse de bola e não permitiu o Benfica reagir. Vini Jr ainda levou perigo em duas finalizações, mesmo sendo alvo de uma forte vaia a cada toque na bola. No fim, os torcedores ainda acertaram o camisa 7 com objetos durante cobranças de escanteios.