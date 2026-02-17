Vini Jr acionou o protocolo antirracismo Filipe Amorim / AFP
Jogo do Real Madrid é paralisado após Vini Jr acionar protocolo antirracismo
Brasileiro fez um golaço e virou alvo dos jogadores e torcedores do Benfica
Botafogo terá desfalque de Danilo na Libertadores; veja os relacionados
Allan e Arthur Cabral também desfalcam o Alvinegro
Flamengo estuda nomes para reforçar o ataque
Embora as opções disponíveis agradem, valores dificultam a contratação imediata
Flamengo entra em acordo com Madureira por jogos da semifinal no Maracanã
Tricolor Suburbano mandará partida no Maracanã
Novo técnico do Nottingham Forest, Vitor Pereira acredita na permanência na elite inglesa
Treinador chega com a missão de manter o time na primeira divisão
Ferj divulga tabela detalhada das semifinais da Taça Rio
Botafogo enfrenta o Boavista nos dias 21 e 28 de fevereiro
