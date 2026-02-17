Vini Jr acionou o protocolo antirracismo - Filipe Amorim / AFP

Publicado 17/02/2026 18:30 | Atualizado 17/02/2026 18:51

Rio - Vini Jr foi alvo de mais um caso de racismo. No jogo entre Benfica e Real Madrid, nesta terça-feira (17), em Lisboa, em Portugal, pela Liga dos Campeões, o atacante brasileiro acionou o protocolo antirracismo após uma discussão com o atacante argentino Prestianni.

Tudo começou após o gol marcado pelo camisa 7. Na comemoração, Vini Jr dançou em frente a bandeira de escanteio, que tem o escudo do Benfica. Os torcedores e jogadores interpretaram como uma provocação de Vini Jr, que negou. Mas os ânimos ficaram exaltados.

Após a confusão inicial, Vini Jr recebeu cartão amarelo pela comemoração. O jogo estava prestes a reiniciar, quando Prestianni teria chamado o camisa 7 de "mono" (macaco, em espanhol). O brasileiro imediatamente correu na direção do árbitro, que acionou o protocolo antirracismo.

O jogo ficou paralisado por cerca de dez minutos antes de recomeçar. Na análise das imagens, não foi possível identificar as palavras de Prestianni, que colocou a camisa em frente a boca. O caso terá que ser relatado na súmula para uma nova investigação da Uefa.