Filipe Luís e José Boto estudam nomes para reforçar o ataque do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 17/02/2026 17:43

Nesta janela, o Flamengo realizou a contratação mais valiosa da história do futebol sul-americano com a compra de Lucas Paquetá por 42 milhões de euros. Entretanto, a torcida rubro-negra ainda aguarda por um atacante que possa substituir eventualmente Pedro no comando do setor ofensivo do Mengão. E o técnico Filipe Luís já traçou o perfil do jogador que quer contratar.



Filipe Luís busca um atacante com alta mobilidade, capacidade de pressionar a saída de bola adversária e habilidade para infiltrações ("facão") para o Flamengo, diferenciando-se das características de Pedro. O treinador valoriza versatilidade para atuar como referência ou auxiliar no ataque, visando a elevar o nível do grupo.







Recentemente, os nomes de Luiz Araújo e Igor Jesus, ambos ex-jogadores do Botafogo, também foram sondados pelo scout de José Boto.



Igor Jesus marcou duas vezes na goleada do Nottingham Forest na Liga Europa Oli Scarff / AFP

Um detalhe em comum entre todos os nomes faz o interesse do Fla esfriar: os valores que envolvem a negociação com cada um dos atletas e seus clubes.



Vejam:

Sejam os salários, sejam os valores para uma possível transferência, caso o Flamengo resolva optar por algum destes nomes, terá que cravar a segunda maior contratação de sua história, o que colocaria o novo atacante entre os mais bem pagos do futebol sul-americano.



Por isso, o Flamengo dificilmente deve contratar um atacante ainda nesta janela, deixando para averiguar o mercado na janela de verão europeu, quando as equipes do Velho Continente estão mais dispostas a negociar seus jogadores.



Canal do YouTube Resenha Rubro Negra Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Enquanto isso, o técnico Filipe Luís vai se virando com o que tem e já pensa em utilizar Lucas Paquetá na função de 9 na equipe rubro-negra, quando não puder optar por Pedro.



O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (19) contra a equipe do Lanús, na Argentina, no jogo de ida da Recopa Sul-americana.