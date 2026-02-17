Estádio do Maracanã receberá os jogos das semifinais do CariocaGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo entra em acordo com Madureira por jogos da semifinal no Maracanã
Tricolor Suburbano mandará partida no Maracanã
Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Lanús na Recopa
Jorginho e Gonzalo Plata ficaram fora do primeiro jogo
Greve na Argentina pode impactar duelo do Flamengo na Recopa
Paralisação de trabalhadores ameaça funcionamento do estádio e gera incerteza para confronto contra o Lanús
Ex-Flamengo, João Gomes vira alvo de disputa no mercado europeu, mas Wolverhampton dificultará saída
Clube inglês não considera negociar volante; Rubro-Negro tem interesse na venda
Flamengo conquista terceira vitória seguida e recupera moral antes da Recopa
Filipe Luís ainda busca ajustes na defesa antes de sequência de decisões
Ex-Flamengo, Vinícius Souza confirma sondagens para retornar ao Brasil
Volante do Wolfsburg revela desejo de "respirar" em solo brasileiro
