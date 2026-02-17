Estádio do Maracanã receberá os jogos das semifinais do Carioca - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/02/2026 17:30

Rio - O Maracanã será o palco de todos os jogos das semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo chegou a um acordo com o Madureira, nesta terça-feira (17), para as duas partidas acontecerem no estádio, segundo o jornalista Venê Casagrande. Os jogos serão realizados entre os dias 21 e 22 de fevereiro e 28 de fevereiro e 1º de março.

O presidente do Madureira, Elias Duba, entrou em um acordo com o mandatário do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, para mandar o jogo no Maracanã também. O acordo é semelhante ao que ocorreu com o Nova Iguaçu em 2024, quando enfrentou o Vasco nas semifinais do Carioca no Maracanã.

Com isso, o Maracanã será o palco dos quatro jogos das semifinais. Do outro lado da chave, Fluminense e Vasco decidem a vaga na final. Desde o ano passado, os clubes fecharam um acordo para realizar os clássicos no Maracanã, como acontece na semifinal da Copa do Brasil de 2025.



As semifinais do Campeonato Carioca serão disputadas em jogos de ida e volta. Já a final será em partida única e está prevista para o dia 7 ou 8 de março, no Maracanã.