Filipe Luís comanda primeiro treino do Flamengo em 2026Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/02/2026 15:30 | Atualizado 17/02/2026 15:37

Rio - O Flamengo divulgou nesta terça-feira (17) a lista de relacionados para o jogo contra o Lanús, da Argentina, pela ida da Recopa Sul-Americana. O Rubro-Negro terá os desfalques do volante Jorginho e do atacante Gonzalo Plata, mas terá o retorno do lateral-direito Varela e do centroavante Pedro.

Jorginho não se recuperou a tempo da lesão na coxa esquerda e foi vetado da partida. Já Gonzalo Plata, por sua vez, cumpre suspensão. O atacante equatoriano pegou dois jogos de gancho pela expulsão contra o Racing, da Argentina, na semifinal da Libertadores. Ele cumpriu um na final contra o Palmeiras.

Por outro lado, Varela e Pedro estão à disposição do técnico Filipe Luís. O lateral-direito se recuperou do problema no tornozelo direito, enquanto o atacante, que foi preservado contra o Botafogo, passou por exames e não teve lesão detectada na coxa.

O Flamengo enfrenta o Lanús, da Argentina, nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no estádio La Fortaleza, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Já a partida de volta acontecerá no dia 26, no mesmo horário, no Maracanã.