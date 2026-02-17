Filipe Luís comanda primeiro treino do Flamengo em 2026Gilvan de Souza / Flamengo
Confira os #relacionados do MENGÃO para o final contra o Lanús! pic.twitter.com/N2cVFc0Wur— Flamengo (@Flamengo) February 17, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Filipe Luís comanda primeiro treino do Flamengo em 2026Gilvan de Souza / Flamengo
Confira os #relacionados do MENGÃO para o final contra o Lanús! pic.twitter.com/N2cVFc0Wur— Flamengo (@Flamengo) February 17, 2026
Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Lanús na Recopa
Jorginho e Gonzalo Plata ficaram fora do primeiro jogo
Greve na Argentina pode impactar duelo do Flamengo na Recopa
Paralisação de trabalhadores ameaça funcionamento do estádio e gera incerteza para confronto contra o Lanús
Ex-Flamengo, João Gomes vira alvo de disputa no mercado europeu, mas Wolverhampton dificultará saída
Clube inglês não considera negociar volante; Rubro-Negro tem interesse na venda
Flamengo conquista terceira vitória seguida e recupera moral antes da Recopa
Filipe Luís ainda busca ajustes na defesa antes de sequência de decisões
Ex-Flamengo, Vinícius Souza confirma sondagens para retornar ao Brasil
Volante do Wolfsburg revela desejo de "respirar" em solo brasileiro
Acordo entre São Paulo e Marcos Antônio inclui 'preferência' ao Flamengo nos bastidores
Após investida frustrada, Rubro-Negro assegura direito de cobrir futuras ofertas pelo volante
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.