Troféu da Taça RioRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 17/02/2026 16:30

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) divulgou nesta terça-feira (17) a tabela detalhada das semifinais da Taça Rio. Eliminado nas quartas de final do Campeonato Carioca, o Botafogo disputará a competição pelo quarto ano consecutivo e enfrentará o Boavista, nos dias 21 e 28.

Os quatro times eliminados nas quartas de final do Campeonato Carioca vão disputar a Taça Rio em 2026. O campeão garante vaga na Copa do Brasil e Copa Sul-Sudeste de 2027. Caso o Botafogo conquiste o título, as vagas serão destinadas de acordo com a classificação geral do Carioca — exceto os quatro grandes.

Eliminado pelo Flamengo, o Botafogo enfrentará o Boavista, que caiu diante do Madureira. O Alvinegro enfrentará o Verdão de Saquarema no dia 21 de fevereiro, às 21h (de Brasília), no Elcyr Resende, pelo jogo de ida, e depois no dia 28, às 19h30, no Nilton Santos, pela partida de volta.

Do outro lado da chave, o Bangu, que foi eliminado pelo Fluminense, enfrentará o Volta Redonda, que caiu diante do Vasco. O Alvirrubro joga a primeira partida em casa, no dia 20, às 20h, em Moça Bonita, enquanto o Voltaço decide a vaga em casa, em 27, no mesmo horário, no Raulino de Oliveira.