Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka vão disputar o WTT Smash em Singapura - WTT

Publicado 17/02/2026 20:30 | Atualizado 17/02/2026 22:44

Rio - O Brasil terá representantes em uma das principais competições do calendário internacional do tênis de mesa. Entre os dias 19 de fevereiro e 1º de março, Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka vão disputar o Smash de Singapura, torneio que reúne alguns dos melhores atletas do mundo e integra o circuito internacional da modalidade.

Um dos nomes brasileiros na disputa será Guilherme Teodoro, que inicia sua participação na chave principal das duplas masculinas, ao lado do compatriota Leonardo Iizuka. A parceria chega embalada pelo título pan-americano, conquistado em outubro do ano passado, e ocupa atualmente a 23ª colocação do ranking mundial, sendo a representante do país na competição.

"Chegamos confiantes para o nosso primeiro grande desafio em Singapura. Acredito que nossa dupla pode chegar longe. Temos objetivos bem definidos e nível para conquistá-los. Vamos aguardar o chaveamento, mas sabemos que temos condições de competir em alto nível e chegar onde queremos. Viemos de um título pan-americano, e isso aumenta ainda mais a nossa confiança", disse Guilherme Teodoro.

Além das duplas, Guilherme Teodoro também disputa o torneio no individual, iniciando sua campanha pela fase qualificatória, com o objetivo de avançar à chave principal. Atualmente, o brasileiro ocupa a 150ª colocação do ranking mundial.

"As expectativas para a minha estreia são bem altas. Acredito que vou conseguir entregar o meu melhor nível técnico, com mais foco e confiança. Meu primeiro objetivo é conquistar uma vaga na chave principal. No ano passado, venci meu primeiro jogo, mas acabei sendo eliminado na segunda rodada. Desta vez, espero ir mais longe e garantir essa vaga no individual", afirmou

Guilherme Teodoro aguarda o sorteio para conhecer os primeiros desafios no continente asiático. A estreia na fase qualificatória está prevista para a próxima quinta-feira (19). Presença constante em grandes eventos internacionais, Guilherme valoriza a oportunidade de competir entre os principais nomes do circuito.

"Estar aqui, disputando contra os melhores do mundo, é muito gratificante. Isso me faz lembrar o quanto eu evoluí no esporte e o quão longe cheguei. Já é o segundo ou terceiro ano consecutivo em que consigo disputar grandes torneios, o que reforça o nível que venho jogando e a constância do meu trabalho", finalizou.