Troféu do CariocaÚrsula Nery/Agência FERJ

Publicado 17/02/2026 21:30

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) divulgou nesta terça-feira (17) a tabela detalhada dos jogos das semifinais do Campeonato Carioca. Fluminense e Vasco se reencontram em uma semifinal após se enfrentarem pela mesma fase da Copa do Brasil de 2025, enquanto Flamengo e Madureira vão definir o outro finalista.

Diferentemente das quartas de final, o formato das semifinais prevê jogos de ida e volta. Já a final será em jogo único. O Madureira chegou na semifinal após eliminar o Boavista e enfrentará o Flamengo, que passou pelo Botafogo. Do outro lado, o Vasco eliminou o Volta Redonda nos pênaltis e encara o Fluminense, que foi o campeão da Taça Guanabara e superou o Bangu.

O Madureira chegou a um acordo com o Flamengo para mandar o jogo no Maracanã. Com isso, resta apenas o Vasco definir o local da primeira partida contra o Fluminense. Desde o ano passado, os clubes possuem um acordo para jogar os clássicos no Maracanã. Porém, os jogos de ida estão previstos para o mesmo dia e, por isso, não há possibilidade de utilizar o Maracanã.

Semifinais do Campeonato Carioca:

Jogos de ida

22/02 - Vasco x Fluminense - 18h - estádio a definir

22/02 - Flamengo x Madureira - 20h30 - Maracanã

Jogos de volta

01/03 - Fluminense x Vasco - 18h - Maracanã

02/03 - Madureira x Flamengo - 21h - Maracanã