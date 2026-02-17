Jesse Lingard está na mira do Remo - Jung Yeon-je / AFP

Publicado 17/02/2026 21:00

Rio - O Remo resolveu surpreender no mercado de transferências. Promovido para a Série A do Brasileirão em 2026, o Leão Azul negocia a contratação do atacante inglês Jesse Lingard, que estava no FC Seoul, da Coreia do Sul, de acordo com o "ge".

Nas últimas semanas, o Remo enviou uma proposta e conseguiu avançar nas conversas, que caminha para um acerto. A expectativa é de que Jesse Lingard aceite a oferta do clube paraense e assine contrato até o fim deste ano.

Revelado no Manchester United, Jesse Lingard surgiu como uma grande promessa do futebol inglês e chegou a disputar a Copa do Mundo de 2018. Ao todo, foram 232 jogos e 35 gols pelos Red Devils, além de 32 jogos e dois gols pela seleção inglesa.

No Manchester United, Jesse Lingard conquistou títulos como a Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra de 2016, além da Copa da Liga Inglesa e a Liga Europa de 2017. Nas últimas duas temporadas, o atacante inglês disputou 47 jogos e marcou 19 gols pelo FC Seoul, da Coreia do Sul.