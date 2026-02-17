Vítor Pereira estava livre no mercado desde que deixou o Wolverhampton, no ano passado - AFP

Publicado 17/02/2026 17:00

Rio - Em crise na temporada, o Nottingham Forest mudou de técnico mais uma vez e anunciou a contratação de Vitor Pereira, conhecido por passagens pelo Flamengo e Corinthians no Brasil. O treinador português chegou confiante na manutenção da equipe na elite do futebol inglês, mesmo depois de fazer um péssimo trabalho no lanterna Wolverhampton.

"Eu acredito no potencial deste clube. Estou muito orgulhoso, é uma honra para mim fazer parte desta família. Temos uma boa equipe, com um grande espírito, e agora é hora de trabalhar. Temos condições muito boas para trabalhar e os jogadores têm muito talento, são muito bons e vamos começar a construir a identidade que eu quero", disse.

Apesar de assumir um clube com 27 pontos, três na frente do West Ham, hoje o primeiro dentro da zona de rebaixamento, a missão antes dos embates do Campeonato Inglês é outra: o mata-mata da Liga Europa diante do Fenerbahçe, da Turquia, onde trabalhou por duas vezes. O treinador português comentou sobre o reencontro com o clube turco e projetou o confronto.

"Passei dois anos no Fenerbahçe durante minha carreira e tive um ótimo relacionamento com os torcedores. É uma honra retornar, pois tenho muitas lembranças maravilhosas. Claro que é uma situação especial, mas agora é hora de organizar a equipe e analisar o adversário. Eles são uma equipe forte e não podemos subestimá-los. Mas eu acredito na minha equipe. Nós podemos conseguir (a vaga)", disse.

Já no Campeonato Inglês, a estreia será bastante complicada, no domingo (22), diante do atual campeão Liverpool, no City Ground, a casa do Nottingham. Vitor Pereira minimizou os erros no Wolverhampton, virou a página e espera introduzir seu esquema o mais rápido possível para conseguir manter o Nottingham Forest na primeira divisão do futebol inglês.

"Para um treinador, é importante que os jogadores e a equipe técnica acreditem tanto na ideia como na pessoa. Erros podem acontecer, mas o importante é aceitar os valores e acreditar no líder. Com certeza cometi erros. Mas foi uma experiência fantástica para mim, eles me acolheram como uma família. Mas não estou aqui para falar mal deles, os erros fazem parte da vida e sou incrivelmente grato", completou.