Nino em campo com a camisa do Zenit - Divulgação / Zenit

Nino em campo com a camisa do ZenitDivulgação / Zenit

Publicado 17/02/2026 16:00

Rio - O Palmeiras não desistiu da contratação de Nino. O Alviverde trata o zagueiro como prioridade para reforçar a zaga, mas esbarra no Zenit, da Rússa, que não deseja negociá-lo neste momento por causa do Campeonato Russo. Com isso, o clube paulista negocia a liberação para junho, de acordo com o "ge".

Apesar da resistência do Zenit, o Palmeiras segue interessado na contratação do zagueiro e está disposto a fazer negócio, mesmo que no meio do ano. O clube russo não deseja negociá-lo agora por causa da disputa do título do Campeonato Russo, mas está aberto a conversar na janela de transferências do meio do ano.

Nino também é alvo do Fluminense, que também esbarrou na resistência do Zenit. O Tricolor tem um acordo com o jogador e tem isso como trunfo para vencer a concorrência do Palmeiras — que recentemente levou a melhor na disputa por Jhon Arias, do Wolverhampton, da Inglaterra.

Em meio a isso, o Palmeiras mantém outros nomes no radar. Em 2026, o Alviverde já contratou o volante Marlon Freitas e o meia-atacante Jhon Arias, mas agora busca a contratação de um zagueiro por causa da saída de Micael para o Inter Miami, dos Estados Unidos.