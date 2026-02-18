Gianluca Prestianni aquece antes do jogo entre Benfica e Real Madrid - Filipe Amorim / AFP

Publicado 18/02/2026 08:15

Portugal - Gianluca Prestianni negou que tenha feito insultos racistas a Vini Jr durante a vitória do Real Madrid sobre o Benfica por 1 a 0 , válida pela Liga dos Campeões, na terça-feira (17). Por meio de publicação em uma rede social, ele alegou que o atacante "interpretou mal o que pensou ter ouvido" e afirmou que recebeu ameaças de atletas do time espanhol.

"Quero esclarecer que em nenhum momento proferi insultos racistas contra o jogador Vinicius Júnior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid", escreveu o argentino.

Publicação de Gianluca Prestianni no story do Instagram Reprodução/Instagram @gianlucaa_11

O Benfica compartilhou a mensagem de Prestianni e mostrou apoio ao argentino: "Juntos, ao teu lado", escreveu o clube português.

Entenda o caso

Tudo começou após o gol marcado pelo camisa 7. Na comemoração, ele dançou em frente a bandeira de escanteio, que tem o escudo do Benfica. Os torcedores e jogadores interpretaram como uma provocação de Vini Jr, que negou. Mas os ânimos ficaram exaltados.

Após a confusão inicial, Vini Jr recebeu cartão amarelo pela comemoração. O jogo estava prestes a reiniciar, quando Prestianni teria chamado o camisa 7 de "mono" (macaco, em espanhol). O brasileiro imediatamente correu na direção do árbitro, que acionou o protocolo antirracismo.

O jogo ficou paralisado por cerca de dez minutos antes de recomeçar. Na análise das imagens, não foi possível identificar as palavras de Prestianni, que colocou a camisa em frente a boca.

"Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas, eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família", escreveu Vini Jr, após o ocorrido

"Eu recebi cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal executado e que de nada serviu. Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm que ser sobre o Real Madrid, mas é necessário", completou.

Mbappé defende Vini Jr

Por outro, Vini Jr não ficou sozinho em nenhum momento. Desde o início da confusão por causa da comemoração do gol, os jogadores do Real Madrid entenderam que não houve provocação e defenderam o brasileiro. Mbappé foi um dos jogadores que mais se manifestaram em defesa do camisa 7.

"Aconteceram muitas coisas (em campo). É preciso falar com calma porque as pessoas precisam entender bem o que aconteceu. Vini fez um gol, começou a dançar e as pessoas ficaram bravas. Isso é normal no futebol, acontece e vai voltar a acontecer", disse Mbappé, que deu mais detalhes da confusão.

"Depois o número 25 (Prestianni) começou a dizer palavras inaceitáveis. E depois meteu sua cara dentro da camisa para que as câmeras não captassem o que ele dizia. Ele disse cinco vezes que Vini é um macaco. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle declarou", completou.

Nas redes sociais, o craque francês voltou a defender o atacante brasileiro.

"Dança, Vini, e por favor nunca pare. Eles nunca dirão a nós o que devemos fazer ou não", publicou.