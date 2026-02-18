Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Filipe Luís é o técnico do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/02/2026 09:28

Flamengo vai iniciar a busca pelo título da Recopa Sul-Americana 2026, contra o Lanús, nesta quinta-feira (19), na Argentina, país que traz boas lembranças. Afinal, a campanha do Rubro-Negro rumo ao tetra da Libertadores passou por lá.

A equipe do técnico Filipe Luís encarou o Estudiantes e o Racing nas quartas e na semifinal da competição continental, respectivamente. Os dois jogos da volta aconteceram justamente em território argentino.

Após vencer o Estudiantes por 2 a 1 no Rio, o Flamengo jogou por um empate fora de casa para avançar na Libertadores. Porém, o time argentino aproveitou uma falha de Rossi para vencer pelo placar de 1 a 0 no tempo regulamentar.

O empate em 2 a 2 no agregado forçou a decisão por pênaltis, no Estádio Jorge Luis Hirschi. Rossi se redimiu ao defender duas cobranças e os batedores do Flamengo converteram todas as cobranças. Dessa forma, o Rubro-Negro conseguiu a classificação heroica com uma vitória por 4 a 2 nas penalidades

Na fase seguinte, o Fla encarou o Racing. Depois de vencer os argentinos por 1 a 0 na partida de ida, o Rubro-Negro foi a El Cilindro para confirmar a vaga na decisão.

Lá, a equipe de Filipe Luís criou chances no primeiro tempo, mas não converteu em gols. Já na etapa complementar, Plata foi expulso e deixou o Flamengo com um a menos. Apesar do cenário, o Rubro-Negro segurou a pressão e avançou à final com o empate em 0 a 0

Agenda

Lanús e Flamengo medem forças na quinta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), em La Fortaleza. O jogo da volta está marcado para o dia 26, no mesmo horário, no Maracanã.