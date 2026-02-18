Filipe Luís é o técnico do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Flamengo retorna à Argentina com boas lembranças na bagagem
Rubro-Negro encara o Lanús na quinta-feira (19), a partir das 21h30, pelo jogo de ida da Recopa
Duelo de ex-companheiros: Filipe Luís e Salvio se reencontram na Recopa
Comandante rubro-negro e jogador do Lanús dividiram vestiário no Atlético de Madrid
Meia do Lanús demonstra confiança e faz alerta ao Flamengo: 'Eles precisam ter cuidado'
Marcelino Moreno elogiou elenco rubro-negro, mas destacou a força do time argentino antes da Recopa
Lino aborda peso pelo investimento e cita passagem por ex-clube: 'Dar o meu melhor igual'
Atacante afirma entender pressão, mas pontua que valor da transferência não influencia seu desempenho
Flamengo entra em acordo com Madureira por jogos da semifinal no Maracanã
Tricolor Suburbano mandará partida no Maracanã
Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Lanús na Recopa
Jorginho e Gonzalo Plata ficaram fora do primeiro jogo
