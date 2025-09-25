Rio - O Flamengo está na semifinal da Libertadores. Após vencer o jogo de ida, o Rubro-Negro teve uma atuação sem brilho e perdeu por 1 a 0, nesta quinta-feira (25), em La Plata, com gol de Gastón Benedetti, pelo jogo de volta das quartas de final. Após falhar no tempo normal, o goleiro Rossi brilhou na disputa de pênaltis, pegou duas cobranças e garantiu a vitória por 4 a 2 para confirmar a classificação.
Com a vitória, o Flamengo mantém o sonho pelo tetracampeonato continental, garantiu a classificação à semifinal e enfrentará o Racing, da Argentina, nos dias 22 e 29 de outubro. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (28), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão.
Após perder o jogo de ida, o Estudiantes começou o jogo com muita intensidade e pressionando a saída de bola do Flamengo. Porém, a pressão inicial não se converteu em oportunidades. O time argentino só conseguiu finalizar pela primeira vez aos dez minutos, em chute para fora de Gastón Benedetti.
Após a pressão inicial dos donos da casa, o Flamengo conseguiu controlar as ações. Na reta final, criou chances de perigo, como uma finalização na trave de Saúl. Nos acréscimos, Gastón Benedetti recebeu lançamento na área e abriu o placar, em chute defensável para Rossi, que falhou.
Na etapa final, o jogo ficou truncado e com poucas oportunidades. O Estudiantes marcava bem as ações do Flamengo, que não conseguiu criar nenhuma chance clara. O time argentino chegou a marcar em contra-ataque, aos 27 minutos, com Gastón Benedetti, mas o gol foi anulado por impedimento.
Nos minutos finais, o Estudiantes voltou a levar perigo em chute de fora da área de Edwuin Cetré. Por outro lado, o Flamengo, sem muita organização, tentava jogadas com Samuel Lino e Bruno Henrique pelo lado do campo, mas a defesa do time argentino resistiu e assegurou a igualdade no placar agregado.
Nas penalidades, o Flamengo marcou com Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira, mas Rossi defendeu as cobranças de Gastón Benedetti e Santiago Ascacíbar. Assim, o goleiro argentino foi de vilão no tempo normal à herói nas penalidades para colocar o Rubro-Negro na semifinal.
Estudiantes x Flamengo
Jogo de volta das quartas de final da Libertadores Data: 25/09/2025 Local: Estádio Jorge Luís Hirschi, em La Plata, na Argentina Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Santiago Arzamendia (Edwuin Cetré); Mikel Amondarain (José Sosa), Gastón Benedetti, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina (Alexis Castro) e Tiago Palacios (Fabricio Pérez); Guido Carrillo (Lucas Alario). Técnico: Eduardo Domínguez Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta (Carrascal); Samuel Lino, Plata (Luiz Araújo) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís Árbitro: Piero Maza (CHI) Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Jose Retamal (CHI) VAR: Jose Cabero (CHI) Gols: Gastón Benedetti, 47'/1ºT (1-0) Cartões amarelos: Santiago Núñez (EST); Léo Pereira (FLA)
