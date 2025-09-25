Rio - O Flamengo passou por dificuldades na chegada ao estádio Jorge Luís Hirschi, nesta quinta-feira (25), para enfrentar o Estudiantes, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Além de um ônibus apedrejado, o Rubro-Negro também foi alvo de racismo.
A delegação do Flamengo chegou 20 minutos depois do tempo previsto por causa do trânsito nos arredores do estádio. Além disso, precisou esperar a chegada do Estudiantes para os veículos não chegarem juntos. Nesse momento, o Rubro-Negro passou pela torcida do time argentino e sofreu ataques racistas.
Um torcedor do Estudiantes fez gestos imitando macaco enquanto a delegação do Flamengo passava.
O jogo de ida entre Flamengo e Estudiantes foi repleto de polêmicas. A principal delas foi a expulsão do atacante Gonzalo Plata, que foi anulada pela Conmebol após a confirmação do erro de direito. No lance em questão, o jogador equatoriano sofreu falta, diferentemente da análise do árbitro em campo.
Além disso, o comportamento do time argentino, aliado ao desempenho do árbitro, mexeu com os ânimos dos jogadores na partida. Nos acréscimos, o Estudiantes conseguiu descontar o placar, que estava 2 a 0 para o Flamengo, e deixou a disputa em aberta para o confronto na Argentina.
O Flamengo enfrenta o Estudiantes, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em La Plata, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1. Portanto, pode até empatar para garantir vaga na semifinal da competição continental.
