Torcedor do Estudiantes imitou macaco para a delegação do FlamengoReprodução

Publicado 25/09/2025 22:00 | Atualizado 25/09/2025 22:17

Rio - O Flamengo passou por dificuldades na chegada ao estádio Jorge Luís Hirschi, nesta quinta-feira (25), para enfrentar o Estudiantes, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Além de um ônibus apedrejado , o Rubro-Negro também foi alvo de racismo.

A delegação do Flamengo chegou 20 minutos depois do tempo previsto por causa do trânsito nos arredores do estádio. Além disso, precisou esperar a chegada do Estudiantes para os veículos não chegarem juntos. Nesse momento, o Rubro-Negro passou pela torcida do time argentino e sofreu ataques racistas.

Um torcedor do Estudiantes fez gestos imitando macaco enquanto a delegação do Flamengo passava.



O jogo de ida entre Flamengo e Estudiantes foi repleto de polêmicas. A principal delas foi a expulsão do atacante Gonzalo Plata, que foi anulada pela Conmebol após a confirmação do erro de direito. No lance em questão, o jogador equatoriano sofreu falta, diferentemente da análise do árbitro em campo.

Além disso, o comportamento do time argentino, aliado ao desempenho do árbitro, mexeu com os ânimos dos jogadores na partida. Nos acréscimos, o Estudiantes conseguiu descontar o placar, que estava 2 a 0 para o Flamengo, e deixou a disputa em aberta para o confronto na Argentina.

O Flamengo enfrenta o Estudiantes, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em La Plata, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1. Portanto, pode até empatar para garantir vaga na semifinal da competição continental.