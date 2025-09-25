Em 2025, o Flamengo de Arrascaeta enfrentou o Central Córdoba na Argentina e saiu com empate - Adriano Fontes/Flamengo

Em 2025, o Flamengo de Arrascaeta enfrentou o Central Córdoba na Argentina e saiu com empateAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 25/09/2025 09:54 | Atualizado 25/09/2025 09:56

invencibilidade de oito anos na Argentina para chegar à semifinal da Libertadores de 2025. Sem perder há oito partidas no país, o Rubro-Negro pode até empatar com o Estudiantes, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), já que venceu no Maracanã por 2 a 1, na semana passada.

Flamengo só precisa manter apara chegar à semifinal da Libertadores de 2025., o Rubro-Negro pode até empatar com o Estudiantes, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), já que venceu no Maracanã por 2 a 1, na semana passada.

Nesse período, foram três vitórias e cinco empates contra equipes argentinas, todos pela competição sul-americana. A última derrota foi na edição de 2017 para o Independiente por 2 a 1, placar que se repetir nesta noite, leva à disputa por pênaltis.



Desde então, o Flamengo enfrentou Racing e Vélez Sarsfield duas vezes cada, além de River Plate, Talleres, Defensa Y Justicia e Central Córdoba. Este último adversário foi pela Libertadores de 2025, com empate em 1 a 1.



Os últimos jogos do Flamengo na Argentina



Flamengo 1x1 Central Córdoba - Libertadores de 2025



Flamengo 1x1 Racing - Libertadores de 2023



Flamengo 4x0 Vélez Sarsfield - Libertadores de 2022



Flamengo 2x2 Talleres - Libertadores de 2022



Flamengo 1x0 Defensa Y Justicia - Libertadores de 2021



Flamengo 3x2 Vélez Sarsfield - Libertadores de 2021



Flamengo 1x0 Racing - Libertadores de 2020



Flamengo 0x0 River Plate - Libertadores de 2018



Flamengo 1x2 Independiente -Libertadores de 2017