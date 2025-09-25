Flamengo está na Argentina para enfrentar o Estudiantes - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/09/2025 08:09

Argentina - A delegação do Flamengo precisou lidar com um foguetório na madrugada desta quinta-feira (25), dia do jogo com o Estudiantes, em frente ao hotel onde está hospedada, na cidade de Hudson, na província de Buenos Aires. O barulho foi promovido pela torcida do time argentino, adversário nas quartas de final da Libertadores, para tentar atrapalhar o sono dos jogadores.

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, posta vídeo de foguetório nesta madrugada em frente ao hotel em que o Rubro-Negro está hospedado na Argentina, antes do jogo contra o Estudiantes.



Reprodução pic.twitter.com/MVLBlfZaD5 — Planeta do Futebol (@futebol_info) September 25, 2025 José Boto, diretor de futebol do Flamengo, compartilhou imagens dos fogos em suas redes sociais. O dirigente destacou o horário, perto de 1h (de Brasília), e marcou o perfil da Conmebol.

O episódio causou surpresa ao Flamengo, já que o hotel da delegação fica a 30 km de La Plata, local do jogo, e fica dentro de um condomínio fechado. A distância para a entrada principal é de 2 km, mas mesmo assim foi possível ouvir o foguetório.



Para se classificar às semifinais da Libertadores, o Flamengo precisa de um empate contra o Estudiantes em La Plata. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, em partida marcada por atuação desastrosa da arbitragem.