Ônibus do Flamengo foi atacado com pedradas na chegada ao estádio do Estudiantes, na ArgentinaDivulgação/Flamengo

Rio - Cenas de terror na Argentina. Um dos ônibus do Flamengo foi apedrejado pela torcida do Estudiantes, nesta quinta-feira (25), na chegada ao estádio Jorge Luís Hirschi. O veículo transportava parte da comissão técnica. Não há feridos e os danos se limitaram à janela do ônibus.
O jogo de ida entre Flamengo e Estudiantes foi repleto de polêmicas. A principal delas foi a expulsão do atacante Gonzalo Plata, que foi anulada pela Conmebol após a confirmação do erro de direito. No lance em questão, o jogador equatoriano sofreu falta, diferentemente da análise do árbitro em campo.
Além disso, o comportamento do time argentino, aliado ao desempenho do árbitro, mexeu com os ânimos dos jogadores na partida. Nos acréscimos, o Estudiantes conseguiu descontar o placar, que estava 2 a 0 para o Flamengo, e deixou a disputa em aberta para o confronto na Argentina.
O Flamengo enfrenta o Estudiantes, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em La Plata, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1. Portanto, pode até empatar para garantir vaga na semifinal da competição continental.
