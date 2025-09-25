Ônibus do Flamengo foi atacado com pedradas na chegada ao estádio do Estudiantes, na Argentina - Divulgação/Flamengo

Publicado 25/09/2025 20:36 | Atualizado 25/09/2025 20:45

Rio - Cenas de terror na Argentina. Um dos ônibus do Flamengo foi apedrejado pela torcida do Estudiantes, nesta quinta-feira (25), na chegada ao estádio Jorge Luís Hirschi. O veículo transportava parte da comissão técnica. Não há feridos e os danos se limitaram à janela do ônibus.

Estas imagens são do segundo ônibus da delegação do Flamengo, que tradicionalmente transporta parte da comissão técnica. Na chegada ao estádio UNO Jorge Luís Hirschi, o veículo foi atacado com pedradas. Não há feridos e os danos se limitaram à janela do ônibus. pic.twitter.com/dXz6zlmZIO — Flamengo (@Flamengo) September 25, 2025

O jogo de ida entre Flamengo e Estudiantes foi repleto de polêmicas. A principal delas foi a expulsão do atacante Gonzalo Plata, que foi anulada pela Conmebol após a confirmação do erro de direito. No lance em questão, o jogador equatoriano sofreu falta, diferentemente da análise do árbitro em campo.

Além disso, o comportamento do time argentino, aliado ao desempenho do árbitro, mexeu com os ânimos dos jogadores na partida. Nos acréscimos, o Estudiantes conseguiu descontar o placar, que estava 2 a 0 para o Flamengo, e deixou a disputa em aberta para o confronto na Argentina.

O Flamengo enfrenta o Estudiantes, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em La Plata, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1. Portanto, pode até empatar para garantir vaga na semifinal da competição continental.