O Flamengo busca a classificação à semifinal da Libertadores fora de casa, contra o Estudiantes, nesta quinta-feira (25). A partida no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, será às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir a Estudiantes x Flamengo

O jogo terá transmissão da ESPN na TV fechada, e do canal Disney+, no streaming.
Como chega o Flamengo

Depois de vencer no Maracanã por 2 a 1, o Rubro-Negro terá o reforço de Jorginho. O meia está recuperado de edema na coxa esquerda e tem grande chance de ser titular.
O técnico Filipe Luís também terá a presença de Gonzalo Plata. O atacante foi expulso injustamente na partida de ida, em lance que sofreu falta na entrada da área e o juiz inverteu a marcação. Mas a Conmebol anulou o cartão vermelho e o segundo amarelo, deixando o equatoriano apto a jogar.

O que o Rubro-Negro precisa para se classificar

Como venceu no jogo da ida das quartas de final da Libertadores, o Flamengo pode até empatar na Argentina para garantir a vaga na semifinal.
Mas se perder por um gol de diferença, a disputa será nos pênaltis. Já o Estudiantes precisa fazer dois gols ou mais de saldo no placar para se classificar.
Prováveis escalações de Estudiantes x Flamengo

Libertadores – jogo de volta das quartas de final
Data e horário: 25/9/2025, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (Argentina)
Estudiantes: Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Arzamendia; Amondarain, Ascacíbar, Piovi, Palacios (Medina), Facundo Farías; Carrillo. Técnico Eduardo Domínguez.
Flamengo: Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico Filipe Luís.
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)
VAR: José Cabero (CHI)