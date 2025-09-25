O Flamengo busca a classificação à semifinal da Libertadores fora de casa, contra o Estudiantes, nesta quinta-feira (25). A partida no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, será às 21h30 (de Brasília).
Onde assistir a Estudiantes x Flamengo
O jogo terá transmissão da ESPN na TV fechada, e do canal Disney+, no streaming.
Depois de vencer no Maracanã por 2 a 1, o Rubro-Negro terá o reforço de Jorginho. O meia está recuperado de edema na coxa esquerda e tem grande chance de ser titular.
O técnico Filipe Luís também terá a presença de Gonzalo Plata. O atacante foi expulso injustamente na partida de ida, em lance que sofreu falta na entrada da área e o juiz inverteu a marcação. Mas a Conmebol anulou o cartão vermelho e o segundo amarelo, deixando o equatoriano apto a jogar.
O que o Rubro-Negro precisa para se classificar
Como venceu no jogo da ida das quartas de final da Libertadores, o Flamengo pode até empatar na Argentina para garantir a vaga na semifinal.
Mas se perder por um gol de diferença, a disputa será nos pênaltis. Já o Estudiantes precisa fazer dois gols ou mais de saldo no placar para se classificar.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.