Filipe Luís celebrou a classificação para a semifinal da LibertadoresAFP

Publicado 26/09/2025 00:23

Rio - O Flamengo sofreu, mas se classificou à semifinal da Libertadores. Após vencer o jogo de ida, o Rubro-Negro perdeu para o Estudiantes por 1 a 0, nesta quinta-feira (25), mas levou a melhor nos pênaltis por 4 a 2 e garantiu a vaga na próxima fase . O técnico Filipe Luís destacou as lições nas quartas de final e pontuou a importância de aprender com as dificuldades para alcançar o título.

"Foi um jogo muito difícil. A Libertadores é muito difícil. Como treinador, tento encontrar soluções para deixar os jogadores mais confortáveis. Criamos muitas chances, mas não convertemos. Para ganhar a Libertadores, às vezes, temos que passar por essas situações. Temos que aprender a passar por isso. Vamos tratar (a semifinal) com carinho porque queremos muito ganhar a Libertadores", disse.

O Flamengo dominou o jogo de ida e vencia por 2 a 0, mas o gol sofrido nos acréscimos deixou a disputa aberta para a decisão na Argentina. O Estudiantes impôs muita intensidade, forçou erros, venceu por 1 a 0 e levou a disputa para os pênaltis. Rossi, que falhou no tempo normal no gol de Gastón Benedetti, deu a volta por cima nas penalidades e defendeu duas cobranças — inclusive do autor do único gol do jogo.

"Cada time e cada jogo tem uma história diferente. Os argentinos são muito competitivos. Tentamos igualar essa competitividade. Me surpreende como eles conseguem preencher o campo com muito sacrifício e isso faz o jogo ficar complicado. No futebol argentino, dificilmente você encontra espaços com troca de passes como no futebol brasileiro", afirmou Filipe Luís.

Com a vitória, o Flamengo mantém o sonho pelo tetracampeonato continental, garantiu a classificação à semifinal da Libertadores e enfrentará o Racing, da Argentina, nos dias 22 e 29 de outubro. Antes, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (28), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão.

"Nosso adversário fez um sacrifício imenso na fase defensiva. Esse tipo de jogo não é fácil, é difícil jogar as quartas de final da Libertadores. Merecemos classificar. Sou muito grato. Desde 2019, vivi coisas incríveis. Não sei se vou ganhar alguma coisa (em 2025), mas a sinergia que eu tenho com o Flamengo me faz viver coisas incríveis e estou feliz pela classificação", completou o treinador.