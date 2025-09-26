Arrascaeta valorizou a classificação e ressaltou a importância de saber definir os jogos - AFP

Publicado 26/09/2025 00:41 | Atualizado 26/09/2025 00:42

Rio - Maior campeão da história do Flamengo, Arrascaeta está perto de conquistar mais um título. Mas, não foi fácil garantir a vaga na semifinal da Libertadores. Após vencer o jogo de ida, o Rubro-Negro perdeu para o Estudiantes por 1 a 0, nesta quinta-feira (25), em La Plata, mas venceu nos pênaltis por 4 a 2 e garantiu a classificação . O camisa 10 destacou a importância de aprender a passar por situações de dificuldade para crescer na temporada.

"Em todos os títulos que conquistamos, sempre passamos por dificuldades e jogos assim. Mostramos mais uma vez a força do nosso elenco. Nós fizemos um grande jogo no Maracanã e poderíamos ter feito mais gols, mas acabamos nos complicando. Serve como exemplo. Temos que aprender a matar o jogo quando tivermos a oportunidade de matar. A Libertadores é traiçoeira, mas isso aqui fortalece muito", disse.

No jogo de ida, o Flamengo empilhou oportunidades e perdeu a oportunidade de construir uma vantagem maior. O Rubro-Negro administrava a vitória parcial por 2 a 0 até os minutos finais, quando permitiu o Estudiantes descontar o placar. Na Argentina, perdeu por 1 a 0 e viu a decisão pela vaga ser decidida nos pênaltis. Porém, Rossi, que falhou no tempo normal, foi decisivo para a classificação.

Com a vitória, o Flamengo mantém o sonho pelo tetracampeonato continental, garantiu a classificação à semifinal da Libertadores e enfrentará o Racing, da Argentina, nos dias 22 e 29 de outubro. Antes, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (28), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão.