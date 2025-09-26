Rossi foi o herói da classificação do Flamengo à semifinal da LibertadoresAFP

Rio - Rossi foi do inferno ao céu em 90 minutos. Após falhar no gol do Estudiantes, que garantiu a vitória do time argentino no tempo normal por 1 a 0, o goleiro deu a volta por cima na disputa de pênaltis e foi decisivo para a classificação à semifinal da Libertadores, nesta quinta-feira (25), em La Plata.
"Muito feliz (pela classificação). Fiquei um pouco na bronca por causa do gol. Foi um chute rápido, mas sei que errei. Me cobro muito, acho que fui com a mão um pouco leve e fiquei arrependido. Mas a posição de goleiro é assim. Errei no jogo, mas tive a oportunidade de garantir a classificação", disse.
Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Flamengo perdeu por 1 a 0, nesta quinta, em La Plata, e decidiu a vaga nos pênaltis. No tempo normal, Rossi falhou no gol de Gastón Benedetti. Nos pênaltis, o goleiro deu a volta por cima, defendeu duas cobranças e foi decisivo para eliminar o seu clube formador.
"Passei pouco tempo por aqui (Estudiantes), só um ano e meio. O Estudiantes fez uma aposta grande em mim, mas eu não dei resposta. Agradeço porque me deram a oportunidade de sair e buscar minutos. Joguei pouco no Estudiantes, mas me marcou muito. Aprendi muito e tenho boas lembranças", afirmou.
Com a vitória, o Flamengo mantém o sonho pelo tetracampeonato continental, garantiu a classificação à semifinal da Libertadores e enfrentará o Racing, da Argentina, nos dias 22 e 29 de outubro. Antes, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (28), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão.