Rossi foi o herói da classificação do Flamengo à semifinal da Libertadores - AFP

Rossi foi o herói da classificação do Flamengo à semifinal da LibertadoresAFP

Publicado 26/09/2025 00:31

"Muito feliz (pela classificação). Fiquei um pouco na bronca por causa do gol. Foi um chute rápido, mas sei que errei. Me cobro muito, acho que fui com a mão um pouco leve e fiquei arrependido. Mas a posição de goleiro é assim. Errei no jogo, mas tive a oportunidade de garantir a classificação", disse.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Flamengo perdeu por 1 a 0, nesta quinta, em La Plata, e decidiu a vaga nos pênaltis. No tempo normal, Rossi falhou no gol de Gastón Benedetti. Nos pênaltis, o goleiro deu a volta por cima, defendeu duas cobranças e foi decisivo para eliminar o seu clube formador.

"Passei pouco tempo por aqui (Estudiantes), só um ano e meio. O Estudiantes fez uma aposta grande em mim, mas eu não dei resposta. Agradeço porque me deram a oportunidade de sair e buscar minutos. Joguei pouco no Estudiantes, mas me marcou muito. Aprendi muito e tenho boas lembranças", afirmou.

Com a vitória, o Flamengo mantém o sonho pelo tetracampeonato continental, garantiu a classificação à semifinal da Libertadores e enfrentará o Racing, da Argentina, nos dias 22 e 29 de outubro. Antes, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (28), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão.

