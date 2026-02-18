Filipe Luís à beira do campo pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Filipe Luís à beira do campo pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/02/2026 17:48

Rio - A Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Lanús (ARG) colocará frente a frente duas trajetórias que já se cruzaram no futebol europeu. À beira do gramado estará Filipe Luís, hoje treinador do time carioca, enquanto no campo atua Eduardo Salvio, meia-atacante do clube argentino. Anos antes deste duelo, ambos dividiram o vestiário e celebraram título no Atlético de Madrid.

A parceria entre os dois ocorreu durante a temporada 2011/12 dos Colchoneros. Sob o comando de Diego Simeone, a dupla integrou o elenco que conquistou a UEFA Europa League, selada com uma vitória por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao (ESP) na decisão. Naquela época, Filipe já se consolidava como titular, enquanto Salvio disputava posição com Arda Turan, Raúl García e Diego, ex-Flamengo.

Curiosamente, o destino quase uniu os dois novamente no Rio de Janeiro há alguns anos. Durante sua histórica passagem pelo Rubro-Negro, o técnico Jorge Jesus indicou a contratação do argentino, com quem havia trabalhado com sucesso no Benfica. Na ocasião, o meia-atacante optou por seguir no Boca Juniors, trilhando o caminho que o levaria ao Lanús, após passagem pelo Pumas, do México.



O capítulo inicial desta decisão acontece nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires. O título será decidido no Maracanã, em um embate que coloca frente a frente os atuais campeões da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.

