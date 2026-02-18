Marcelino Moreno, do Lanús, projeta jogo equilibrado na final - Divulgação/Lanús

Publicado 18/02/2026 16:11

Argentina - O Flamengo encara o Lanús nesta quinta-feira (19), na Argentina, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Em entrevista à ESPN, o meio-campista da equipe argentina Marcelino Moreno analisou o confronto e exaltou seu time.



“Eles precisam ter cuidado com muitos dos nossos jogadores. Temos uma grande equipe, com grandes nomes. Nós também precisamos ter cuidado com eles. Vai ser um grande jogo”, disse.

Moreno, que no futebol brasileiro atuou no Coritiba, também rasgou elogios ao Flamengo. O meia afirmou que o Rubro-Negro tem um dos melhores elencos da América do Sul.



“Conheço bem o Flamengo, joguei várias vezes contra eles. São uma grande equipe, uma das melhores equipes da América. Temos que ter muito cuidado porque são uma grande equipe, e vamos precisar lutar muito", afirmou.



“Dá gosto enfrentar uma equipe deste calibre, campeã da Libertadores e do Brasileirão. Vamos enfrentar uma grande equipe. Vai ser muito difícil, e vamos precisar lutar muito”, completou.

Marcelino Moreno é um dos destaques do Lanús e retornou à equipe para sua segunda passagem em 2024. Na última temporada, o meia-atacante argentino, de 31 anos, marcou dez gols e deu sete assistências em 44 jogos. Pelo clube, conquistou a Copa Sul-Americana em 2025 e a Supercopa Argentina em 2016.