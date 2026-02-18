Freytes é titular do Fluminense desde o início de 2025 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 18/02/2026 10:51

vaias da arquibancada com um alvo específico: Freytes, como aconteceu no

O Fluminense de 2026 tem grande início de temporada, com sete vitórias e um empate desde que o time principal estreou. Ainda assim, é possível ouvir, como aconteceu no 3 a 1 sobre o Bangu . Em baixa com o torcedor desde o ano passado por causa de erros, ele se vê ainda mais pressionado diante das falhas que se repetem em 2026.

Apesar de ter papel importante no estilo de jogo do time de Zubeldía, com a saída de bola ou lançamentos, defensivamente o zagueiro argentino teve participação em quatro dos seis gols sofridos pelo Tricolor. Em dois por se enrolar sozinho com a bola, um ao ser superado pelo alto e outro se embolou com Fábio.



Logo na primeira partida, contra o Nova Iguaçu, ele subiu sozinho para dominar a bola, mas escorregou e permitiu que o ataque adversário abrisse o placar, na difícil vitória por 3 a 2. Já na estreia no Brasileirão, uma partida que estava controlada com o 2 a 0, virou pressão contra o Fluminense nos minutos finais após o Grêmio diminuir em uma jogada que Freytes não subiu no cruzamento e o jogador adversário ganhou no alto dentro da área.

Na rodada seguinte, o Bahia buscou o empate em 1 a 1 porque o zagueiro e Fábio deixaram a bola passar para Cristian Oliveira marcar. Contra o Botafogo, na terceira rodada, o Fluminense venceu por 1 a 0, mas quase tropeçou no fim quando o argentino perdeu uma bola dominada e precisou fazer uma falta na entrada da área, cuja cobrança bateu na trave.



Para completar a série de erros, Freytes novamente se enrolou com a bola na defesa e permitiu ao Bangu marcar o gol na vitória tricolor por 3 a 1, pelas quartas de final do Estadual. Após o lance, a torcida pegou no seu pé e o vaiou.



Fluminense busca mais um zagueiro



Diante do desempenho, a diretoria do Fluminense entende a necessidade de trazer ao menos mais um zagueiro para ser titular com Jemmes. O principal nome nessa busca é o de Nino, do Zenit,m e que só chegaria para o segundo semestre. Outra opção seria Adryelson, que está no no Al-Wasl, do Emirados Árabes.



"Eu estou contente com os três. Acho que o rendimento é muito mais positivo do que negativo. Com Juan (Freytes), há muito mais amostras, porque ele já vem jogando desde o ano passado. O Jemmes se adaptou rápido e o Ignácio vem tendo boas atuações. No geral, a dupla de zaga tem rendido bem. Eu sempre digo que nessa posição você tem que falar em duplas, não individualmente", avaliou Zubeldía.



