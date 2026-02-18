Nonato participa do treino com bola do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Nonato foi a boa notícia no treino da manhã desta quarta-feira (18) no Fluminense. Recuperado da lesão leve na coxa direita, o volante participou da atividade no campo e com bola junto aos companheiros.
Ou seja, seu retorno está mais próximo e pode acontecer até mesmo na próxima partida, domingo (22), às 18h contra o Vasco, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Seu aproveitamento, entretanto, dependerá da avaliação da comissão técnica ao longo dos próximo dias.
Nonato se machucou em 5 de fevereiro, no empate em 1 a 1 entre Fluminense e Bahia, na fonte Nova. por causa do tempo parado, a tendência é que fique no banco de reservas, caso seja relacionado para o clássico de domingo.
Por outro lado, o técnico Luis Zubeldía seguirá sem contar com Guilherme Arana, em tratamento de entorse do tornozelo esquerdo, e Hércules, com dor no púbis. Além dos dois desfalques, Germán Cano segue com o trabalho de recuperação após artroscopia no joelho direito.
