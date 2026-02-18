Nonato participa do treino com bola do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
Nonato treina com o grupo e se aproxima de retorno ao Fluminense
Volante pode ser uma das novidades entre relacionados para o clássico com o Vasco
Freytes acumula quarto erro em gol em 2026 e aumenta pressão no Fluminense
Zagueiro argentino passou a ser o mais visado pela torcida do Fluminense nas partidas
Fluminense desiste de contratar atacante Alexis Cuello, do San Lorenzo
Tricolor fracassa mais uma vez na busca por atacante e segue no mercado
Savarino marca pela primeira vez e busca espaço no Fluminense
Venezuelano desencantou na vitória sobre o Bangu
Fluminense iguala marca histórica de vitórias como mandante
Sequência de 16 triunfos repete feito alcançado no início da década de 1940
Zubeldía enaltece classificação do Fluminense e rechaça favoritismo em semifinal
Tricolor venceu o Bangu por 3 a 1 e garantiu vaga na semifinal do Carioca
