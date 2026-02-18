Vini Jr acionou o protocolo antirracismo Filipe Amorim / AFP
February 18, 2026
Montoro destaca dificuldades da altitude e vê Botafogo vivo na Libertadores
Meia ressaltou a falta de fôlego e dificuldades para respirar em Potosí
Botafogo perde para o Nacional Potosí na altitude, mas segue com esperança na Libertadores
Alvinegro foi derrotado por 1 a 0 e decidirá classificação no Nilton Santos
Goleiro Bruno aparece no BID e pode estrear por time do Acre na Copa do Brasil
Jogador, de 41 anos, deve ser titular contra o Velo Clube
João Fonseca se vê preparado para jogar rodada dupla no Rio Open
Jovem tenista brasileiro pode jogar simples e duplas na próxima sexta-feira (20)
Bodo/Glimt surpreende, vence Inter de Milão e sai em vantagem na Liga dos Campeões
Depois de bater Manchester City e Atlético de Madrid na primeira fase, time norueguês surpreendeu mais um gigante
