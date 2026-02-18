Vini Jr acionou o protocolo antirracismo - Filipe Amorim / AFP

Vini Jr acionou o protocolo antirracismo Filipe Amorim / AFP

Publicado 18/02/2026 09:53

vídeo compartilhado nas redes sociais pelo ex-jogador inglês Rio Ferdinand.

Vini Jr sofreu racismo de Prestianni e também de alguns torcedores do Benfica, na vitória do Real Madrid por 1 a 0 , pela Liga dos Campeões. Dois torcedores do Benfica também fizeram gestos racistas e imitaram um macaco, em

Ao postar a imagem, o ídolo do Manchester United e hoje comentarista incluiu três emojis: um rosto vermelho de raiva, outro bufando e um terceiro de uma pessoa colocando a mão no rosto.



Novo caso de racismo contra Vini Jr



A partida entre Benfica e Real Madrid ficou paralisada por cerca de 10 minutos por causa do protocolo antirracismo acionado pelo juiz, após denúncia do brasileiro. Após confusão na comemoração de seu gol, Vini Jr acusou Prestianni de chamá-lo de 'mono' (macaco, em espanhol), enquanto escondia a boca com a camisa.



o argentino negou a acusação e recebeu o apoio do clube português: "Em nenhum momento proferi insultos racistas contra o jogador Vinicius Júnior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido".

Em postagem nas redes sociais,: "Em nenhum momento proferi insultos racistas contra o jogador Vinicius Júnior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido".

Por outro lado, Mbappé saiu em defesa do companheiro e confirmou a acusação de racismo: "Ele disse cinco vezes que Vini é um macaco. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle declarou", completou.



Pelas redes sociais, Vini Jr se pronunciou e também recebeu apoio de muitas personalidades não apenas do futebol, mas também de outros esportes.

"Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas, eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família", escreveu o brasileiro.