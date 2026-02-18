Bodo/Glimt venceu a Inter de Milão pela Liga dos Campeões - Filippo MONTEFORTE / AFP

Publicado 18/02/2026 21:30

Rio - Depois de bater Manchester City e Atlético de Madrid na primeira fase da Liga dos Campeões, o Bodo/Glimt voltou a derrubar um gigante. O time norueguês venceu a Inter de Milão por 3 a 1, nesta quarta-feira (18), em jogo válido pelo playoff por uma vaga nas oitavas de final. Kasper Högh foi o craque da partida, com duas assistências e um gol. As equipes voltam a se enfrentar no dia 24, em Milão.

O Bodo/Glimt foi superior mesmo quando a Inter de Milão teve mais volume de jogo, mantendo uma defesa bem postada. Favorita, a Inter de Milão começou o jogo buscando o ataque. Os donos da casa ainda tinham dificuldade em sair jogando, perdendo a posse rapidamente. Quando conseguiu trabalhar bem, o Bodo/Glimt mostrou porque tem encantando e derrubado gigantes nesta Liga dos Campeões.

Em jogada que passou por nove atletas do time norueguês, Högh, de calcanhar, deixou Brunstad Fet na cara do gol para abrir o placar, aos 20 minutos. Com o placar favorável, o Bodo/Glimt voltou a entregar a bola para a Inter de Milão. O time se defendia com todos os jogadores no campo de defesa. Quando os italianos entraram, na área, porém, não houve o que fazer. Pio Esposito recebeu na área e empatou aos 30.

A pressão da Inter de Milão continuou dando a tônica do jogo, mas faltava eficácia. Na volta do intervalo, o time italiano não teve a mesma facilidade e o jogo ficou truncado no meio de campo, sem que as equipes mantivessem a posse de bola por muito tempo. O Bodo/Glimt aproveitou. Em uma das bolas recuperadas na intermediária, o time emendou a melhor chance da segunda etapa e conseguiu voltar a frente, aos 15 minutos, com Hauge.

Numa crescente, veio o terceiro, aos 18. A Inter de Milão, atônita, apenas assistiu aos noruegueses trocarem passes dentro da área até Högh empurrar para o gol vazio para fazer o seu. O técnico Cristian Chivu buscou soluções no banco de reservas. Entraram o brasileiro Luis Henrique, Zielinski e Bonny. O time até pressionou mais, mas não conseguiu reverter a situação.

Atlético de Madrid vacila na Bélgica

Também em busca de uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid visitou o Club Brugge, abriu 2 a 0, sofreu o empate, voltou a ficar na frente, mas cedeu novamente e empatou por 3 a 3, no Estádio Jan Breydel, em Bruxelas.

Logo aos quatro minutos, o lateral Seys tocou a bola com a mão na área. O árbitro Glenn Nyberg precisou ir à cabine do VAR para confirmar o pênalti. Após quatro minutos de jogo parado, o argentino Júlian Álvarez abriu o placar na cobrança.

No fim do primeiro tempo, o Atlético ampliou. Álvarez cobrou escanteio, Griezmann desviou, e a bola sobrou para Lookman mandar para o gol. Logo após o intervalo, a equipe da casa descontou. Oblak salvou após cabeceio de Tresoldi, mas Onyedika aproveitou o rebote para cabecear ao gol.

O empate veio aos 15 minutos, com Tresoldi. Diakhon cruzou em busca do centroavante, que finalizou de pé esquerdo. Os espanhóis voltaram a ficar na frente quando Llorente cruzou para Sorloth, e o zagueiro Ordóñez cortou contra o próprio gol e marcou contra.

Porém, a alegria espanhola durou pouco, após Tzolis receber passe de Onyedika e empatar novamente. O jogo de volta será no dia 24, em Madri. Antes, os belgas jogam pela liga nacional contra o Leuven. Os espanhóis recebem o Espanyol pelo Campeonato Espanhol.