João Fonseca e Marcelo Melo celebram vitória - Divulgação / RioOpenOficial

João Fonseca e Marcelo Melo celebram vitória Divulgação / RioOpenOficial

Publicado 18/02/2026 20:00

Rio - Os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo seguem firmes no Rio Open e garantiram vaga na semifinal do torneio de duplas nesta quarta-feira (18). Eles venceram com autoridade os argentinos Andrés Molteni e Máximo González por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em atuação consistente do início ao fim no saibro carioca.

A partida começou mais equilibrada, com as duas duplas confirmando seus serviços até a reta final do primeiro set. No momento decisivo, os brasileiros foram mais agressivos nas devoluções e aproveitaram a primeira quebra para abrir vantagem e fechar a parcial. A partir daí, o jogo mudou de cenário, com Fonseca e Melo impondo ritmo forte e passando a controlar as ações na quadra.



No segundo set, a dupla brasileira foi dominante. Com intensidade nas devoluções e solidez no saque, os brasileiros não deram chances aos rivais e aplicaram um "pneu", confirmando a classificação de forma contundente. A sintonia entre o jovem carioca e o experiente mineiro voltou a chamar atenção, repetindo o bom desempenho apresentado na estreia.

A semifinal está prevista para sexta-feira (20), e os próximos adversários ainda serão definidos. Além da campanha nas duplas, João Fonseca também segue vivo na chave de simples do Rio Open e entra em quadra nesta quinta-feira (19) pelas oitavas de final contra o peruano Ignacio Buse, ampliando a expectativa por mais um dia de destaque brasileiro no torneio.