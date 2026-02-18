João Fonseca e Marcelo Melo celebram vitória Divulgação / RioOpenOficial
João Fonseca e Marcelo Melo dominam rivais e avançam à semifinal de duplas no Rio Open
Brasileiros vencem dupla argentina com autoridade
Vasco vive turbulência e sofre com desgastes e saídas no início da temporada
Cruz-Maltino perde principais referências do ataque e vê relação com Fernando Diniz ficar desgastada
Botafogo destrava negociação e avança em conversas por Medina, do Estudiantes
Volante argentino deve viajar ao Rio de Janeiro na próxima semana
Edenilson é regularizado no BID e já pode estrear pelo Botafogo
Jogador assinou contrato até o fim do ano
Neymar e jogadores do Vasco enviam apoio a Coutinho após despedida
Meia anunciou saída do clube nas redes sociais e recebeu mensagens de ex-companheiros e nomes do futebol
Duelo de ex-companheiros: Filipe Luís e Salvio se reencontram na Recopa
Comandante rubro-negro e jogador do Lanús dividiram vestiário no Atlético de Madrid
