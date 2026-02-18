Vini Jr sofreu injúria racial de Prestianni - Patricia De Mello / AFP

Vini Jr sofreu injúria racial de PrestianniPatricia De Mello / AFP

Publicado 18/02/2026 21:00

Rio - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, se manifestou nesta quarta-feira (18), sobre acusação de injúria racial feita pelo brasileiro Vinícius Júnior contra o argentino Gianluca Prestianni, no confronto entre Benfica e Real Madrid, válido pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. O dirigente lamentou o ocorrido e pediu a responsabilização dos culpados.

"Fiquei chocado e triste ao ver o incidente de alegado racismo contra Vinícius Júnior no jogo da Liga dos Campeões da Uefa entre Benfica e Real Madrid. Não há absolutamente nenhum espaço para racismo em nosso esporte e na sociedade - precisamos que todas as partes interessadas relevantes tomem medidas e responsabilizem os culpados", disse Infantino, em comunicado divulgado pela Fifa.

O dirigente afirmou ainda que a entidade máxima do futebol está comprometida para "garantir que jogadores, árbitros e torcedores sejam respeitados e protegidos, e que as medidas apropriadas sejam tomadas quando incidentes ocorrerem". Ele também parabenizou o árbitro François Letexier por acionar o protocolo antirracismo, paralisando a partida ao sinalizar um gesto de X com os braços, durante o episódio.

"A Fifa e o futebol demonstram total solidariedade às vítimas do racismo e de qualquer forma de discriminação. Continuarei a reiterar: Não ao racismo! Não a qualquer forma de discriminação", completou o presidente Gianni Infantino.

Vini Jr. acusou Prestianni de tê-lo chamado de "macaco", escondendo a boca com a camisa, pouco tempo depois de marcar o único gol da partida. O brasileiro levou amarelo por comemorar dançando na bandeirinha de escanteio, diante da torcida do Benfica. A partida ficou paralisada por dez minutos e antes de prosseguir sem que ninguém fosse punido.

A Uefa abriu um procedimento disciplinar para investigar o caso. A federação analisa o relatório oficial elaborado pelo delegado da partida, documento que registra a ativação do protocolo antirracismo e a interrupção do jogo. Segundo a entidade, caso haja uma denúncia formal, o processo disciplinar é automaticamente aberto e eventuais punições são divulgadas nos canais oficiais do órgão.

Diferentes personalidades do mundo do esporte saíram em defesa de Vini Jr, assim como seus companheiros de equipe no Real Madrid. O Benfica, por sua vez, comunicou que "apoia e acredita plenamente" na versão apresentada por Prestianni, que nega ter proferido qualquer tipo de insulto racista. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (25), no Santiago Bernabéu, em Madri.